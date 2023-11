Les Galaxy améliorés en photo, le RCS bientôt dans les iPhone, c’est le récap

Samsung met à jour l’application photo de plus de 20 Galaxy haut de gamme, dont les S23, les Z Fold et les Z Flip. Apple annonce l’arrivée du standard RCS dans les smartphones en 2024, mais n’abandonne pas les bulles bleues. La PlayStation Portal déjà en rupture de stock à cause des scalpers. C’est le récap.

Encore un rendez-vous manqué pour Starship, la fusée de SpaceX. Alors que nous attendions de la voir décoller hier après-midi pour son second vol d’essai, la firme américaine a pris la décision de reporter le tir d’une journée. Soit du 17 au 18 novembre. En cause, une nouvelle pièce défectueuse à changer. Vous pourrez donc voir, normalement, l’envol de Starship durant le week-end… si tout se passe bien. Voici en attendant les trois actualités qui ont marqué la journée du 17 novembre 2023.

Samsung met à jour l’appli Photos d’une vingtaine de Galaxy

La photographie est l’un des usages les plus importants en téléphonie mobile. Et Samsung travaille en continu pour améliorer cette expérience. Un travail qui est autant matériel que logiciel, notamment au niveau des fonctionnalités proposées par l’application Appareil Photos native de One UI. Une mise à jour a justement été déployée cette semaine pour apporter deux améliorations. Plus d’une vingtaine de Galaxy sont concernés. Et tous font partie des gammes Z, S ou Note. Retrouvez la liste des téléphones et toutes les nouveautés dans notre article.

Le standard de messagerie RCS arrivera dans les iPhone en 2024

Les discussions entre Apple et la Commission européenne ont certainement été âpres. Mais la seconde a eu raison de la première : la firme américaine accepte enfin d’intégrer le standard RCS (pour Rich Communication Services) dans son écosystème. Apple indique que les iPhone pourront envoyer et recevoir des messages RCS (et bénéficier de tous les services associés) à partir de 2024. Cette fonction fera certainement l’objet d’une mise à jour. Viendra-t-elle avec iOS 17 ou iOS 18 ? En revanche, la firme refuse d’abandonner les bulles bleues (les iMessage) qui resteront exclusives à ses appareils.

Comme la PS5, le PlayStation Portal est victime des scalpers

Le PlayStation Portal est un accessoire dédié au Remote Play. Il ne s’agit pas d’une console, mais d’un accessoire qui permet de profiter de la PlayStation 5 sans avoir à monopoliser la télévision familiale. Voilà qui peut être très pratique. Elle est sortie cette semaine au prix de 220 euros. Mais il est impossible de la retrouver dans le commerce. Comme la PS5 ou les cartes graphiques Nvidia en 2020, le PlayStation Portal est victime des scalpers qui se sont emparé de tous les stocks pour les revendre à prix d’or sur les sites de petites annonces…

