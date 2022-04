Bouygues Telecom profite du lancement de la Bbox Wi-Fi 6E pour augmenter ses prix

À l'occasion du lancement de sa nouvelle Bbox Fibre Wi-Fi 6E, Bouygues Telecom en profite pour améliorer ses différentes offres Fibre… Et pour augmenter les prix au passage.

Ces dernières semaines, les principaux opérateurs français ont fait la part belle à l'arrivée du Wi-Fi 6E, la norme Wi-Fi de dernière génération, dans leurs offres. Bouygues Telecom a ouvert le bal avec en confirmant l'intégration du Wi-Fi 6E dans ses Bbox Ultym, tout en dévoilant une nouvelle box : la Bbox Fibre Wi-Fi 6E. Orange a suivi le mouvement en présentant la Livebox 6, sa nouvelle box compatible Wi-Fi 6E.

Comme vous le savez peut-être, le Wi-Fi 6E ajoute une nouvelle bande de fréquence, à savoir la bande 6 GHz, en plus des classiques 2,4 et 5 GHz. Grâce à cette banque de fréquence dédiée, le Wi-Fi 6E permet d'obtenir de meilleures performances puisque cette bande est généralement moins encombrée, puisque seuls des appareils compatibles peuvent s'y connecter. En résulte plus de débit, plus de vitesse, une latence plus faible et la possibilité de connecter davantage d'appareils en simultané.

Bouygues Telecom améliore ses offres Fibre… tout en augmentant les prix

À l'occasion du lancement de la Bbox Fibre Wi-Fi 6E, l'opérateur a apporté plusieurs améliorations à ses offres Fibre… Et bien entendu, cela s'accompagne forcément du hausse des prix. Ainsi, les prix des trois offres Fibre de Bouygues, à savoir Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym ont augmenté, en échange de meilleures performances :

l'offre d'entrée de gamme Bbox Fit reste à 15,99 € par mois la 1ère année, mais son tarif passe ensuite à 30,99 €/mois au lieu de 29,99 €/mois. Les débits ascendants et descendants sont toutefois gonflés, passant tous les deux à 400 Mbit/s (au lieu de 200 et 300 Mbit/s)

au lieu de 29,99 €/mois. Les débits ascendants et descendants sont toutefois gonflés, passant tous les deux à (au lieu de 200 et 300 Mbit/s) l'offre Bbox Must conserve les mêmes tarifs la 1ère année (22,99 €/mois), mais passe à 40,99 €/mois au lieu de 39,99 €/mois après les 12 premiers mois. L'upload profite d'un boost appréciable en passant de 400 Mbit/s à 700 Mbit/s . Pas de changement pour le download, toujours à 1 Gbit/s

au lieu de 39,99 €/mois après les 12 premiers mois. L'upload profite d'un boost appréciable en passant de 400 Mbit/s à . Pas de changement pour le download, toujours à Quant à l'offre Bbox Ultym, les tarifs évoluent dès la première année, passant de 28,99 €/mois à 29,99€/mois. Ensuite, il faudra s'acquitter de 49,99 €/mois au lieu de 46,99€/mois. Le débit montant gonfle pour l'occasion, passant de 600 à 900 Mbit/s. Aucune modification à signaler pour le download, qui reste à 2 Gbit/s

Pour rappel, Bouygues Telecom avait déjà augmenté le prix de l'offre fibre Bbox Must en octobre 2021, à hauteur de 5€ supplémentaires par mois. Il y a quelques jours seulement, ce sont les forfaits mobile B&You qui ont eu le droit à une nouvelle revalorisation tarifaire.