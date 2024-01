Bouygues Telecom propose le meilleur réseau Wi-Fi d’après nPerf en 2023

nPerf, société spécialisé dans la mesure des débits, vient de publier son édition 2023 du baromètre des connexions fixes en France métropolitaine. La place du numéro 1 revient cette année à Bouygues Telecom, à la foi sur les connexions Wi-Fi et les connexions internet fixe.

Voilà peut-être une récompense qui viendra justifier aux yeux des consommateurs les augmentations de prix successives opérées par Bouygues Telecom en 2023. En effet, nPerf, société spécialisé dans la mesure des débits, vient tout juste de publier son édition 2023 du baromètre des connexions fixes en France métropolitaine.

Cette année, l'organisme a octroyé la 1re place à Bouygues Telecom dans plusieurs catégories, à savoir “Meilleures performances sur le Wi-Fi domestique en 2023” et “Meilleures performances sur l'Internet fixe en 2023″. Pour la 5e fois consécutive donc, l'opérateur se positionne à la 1re place du baromètre de nPerf des connexion Wi-Fi internet en France avec un score de 151 620 nPoints (ndrl : le système de notation de nPerf).

nPerf salue les performances du Wi-Fi de Bouygues Telecom

Pour obtenir un tel score, Bouygues Telecom s'est placé en 1re position sur les indicateurs suivants :

Débits ascendants

Débits montants

Latence

Navigation

Steaming Vidéo Youtube

Ensuite et avec 171 571 nPoints, l'opérateur s'est donc placé pour la 2e fois consécutive à la première place du baromètre des connexions fixes grâce à ses performances sur les indicateurs Débits ascendants, montants, et latence (à noter que l'opérateur est æquo avec l'un de ses concurrents sur ce point). “Offrir le meilleur de la connectivité à nos clients est au coeur de nos préoccupations et nous sommes très fiers d'être n°1 sur le Wi-Fi pour la 5e fois consécutive. Cette récompense résulte de la stratégie que nous menons depuis plusieurs années, basée sur l'innovation technologique, la pertinence des offres et des services pour accompagner nos clients”, se félicite Bruno Duarte, directeur du Marché Grand Public de Bouygues Telecom.

Comme le précise nPerf, ces résultats ont été obtenus à l'issus de l'ensemble des tests réalisés par l'organisme entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Ces test ont notamment porté sur les performances Wi-Fi des connexions Internet résidentielles et d'autre part sur les performances des connexions fixes en France métropolitaine.

Pour rappel, ces récompenses attribués à Bouygues Telecom surviennent alors que Free a annoncé poursuivre le gel de ses prix jusqu'en 2027. Une politique tarifaire qui a fait grand bruit, et qui dénote surtout avec celles de ces concurrents, qui ont multiplié les augmentations de prix en 2023 pour compenser l'inflation et les coûts inhérents au développement et la maintenance de leurs réseaux.