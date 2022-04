Bouygues Telecom annonce une nouvelle hausse des prix, le forfait B&You grimpe de 3€

Conformément à ce qui semble devenir une habitude, Bouygues Telecom vient d’informer ses abonnés d’une nouvelle augmentation du prix des forfaits. Cette fois, c’est l’offre B&You qui est concernée, avec la désormais traditionnelle hausse de 3 €. Dans le mail qui accompagne cette annonce, l’opérateur se justifie en évoquant l’ajout de 50 Go de data par mois. Il est bien entendu possible de refuser cette augmentation.

Quand Bouygues Telecom n’ajoute pas le WiFi 6E à ses Bbox pour attirer les clients les plus fortunés, l’opérateur augmente le prix de ses forfaits mobiles. La chose n’a désormais plus rien de surprenant, puisque tous les opérateurs, notamment SFR, en ont fait une habitude ces derniers temps. En effet, la liste des hausses des prix est longue et vient tout juste de s’enrichir d’une nouvelle entrée. Comme souvent, c’est par mail que les clients ont appris la nouvelle.

« Au quotidien, on a de plus en plus besoin d’internet sur son smartphone », commence par expliquer Bouygues Telecom avant d’annoncer une évolution du forfait, mais attention : « à des conditions tarifaires exclusives ». Les abonnés à un forfait mobile classique, qui ont déjà subi une hausse de 3 € par mois en janvier, sont cette fois-ci épargnés puisque seuls les clients B&You sont concernés.

Bouygues Telecom augmente encore les prix, mais explique comment refuser

Tout comme cette dernière augmentation, Bouygues Telecom fait passer la pilule en précisant que les abonnés auront droit, à compter du 27 mai 2022, à 50 Go de data supplémentaires par mois. L’enveloppe passe ainsi à 160 Go d’internet mobile par mois, une offre particulièrement conséquente dont on se demande qui en a réellement besoin. Enfin, l’opérateur indique que le 1er mois de souscription offert jusqu’au 26 mai 2022.

Pour finir, Bouygues Telecom rappelle tout de même qu’il est possible de refuser cette nouvelle offre. Si tel est votre cas, « vous avez jusqu’au 26 juillet 2022 pour revenir à votre B&You 110 Go sans engagement », souligne la firme. Le message s’accompagne d’un lien qui permettra d’effectuer la manipulation pour éviter de voir sa facture gonfler. Il suffit alors de se connecter à son compte client et de suivre les instructions à l’écran.