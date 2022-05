Bouygues Telecom lance une option hors de prix pour connecter son décodeur TV en Wi-Fi

Bouygues Telecom propose depuis peu une nouvelle option pour connecter son décodeur TV en Wi-Fi. Cette fonctionnalité se révèle extrêmement pratique lorsque votre box est trop éloigné de votre décodeur TV. Seulement, à 5€ par mois, la facture devient rapidement salée.

Comme de nombreux opérateurs français, Bouygues Telecom est passé maître dans l'art d'augmenter régulièrement le prix de ses offres, que ce soit les forfaits mobile ou internet/fibre. Récemment, l'opérateur a profité de l‘intégration du Wi-Fi 6E dans ses dernières box pour augmenter le prix des offres Fibre. A la mi-avril, ce sont les tarifs des forfaits B&You qui ont grimpé de 3 € par mois, en échange d'une enveloppe de date plus généreuse.

Or, il y a peu, Bouygues Telecom a lancé une nouvelle option baptisée “Connexion Décodeur TV en Wi-Fi”. Le principe est simple. Cette fonctionnalité vous donne accès à un répéteur Wi-Fi qui transmettra le signal de votre box à votre décodeur TV en Wi-Fi.

Pratique dans certaines situations, notamment quand votre box est éloignée de votre décodeur de TV et qu'il est impossible de relier physiquement via un câble ethernet les deux appareils. Rien de plus moche que de voir courir un câble RG45 partout dans la maison.

5€ par mois pour une répéteur Wi-Fi

Comme l'explique l'opérateur, cette option vient combler un manque. En effet, les décodeurs TV fournis par Bouygues ne permettent pas d'accéder directement à la TV via le Wi-Fi. Une connexion en Ethernet est obligatoire… à moins de souscrire à cette option. Un seul décodeur TV offre cette prestation et il est uniquement disponible via la dernière offre Bbox Ultym compatible Wi-Fi 6E.

Et il y a d'autres détails ennuyeux avec cette offre. D'abord son prix : l'accès au répéteur Wi-Fi pour votre décodeur TV est facturé 5€ par mois (après les 3 premiers mois offerts), en plus du montant mensuel de votre abonnement Fibre Bbox Must, Series spéciales Must Miami ou Bbox Pro (les seules offres qui peuvent prétendre à cette option). Il faut préciser que l'utilisateur loue en réalité le répéteur, contrairement à ce que proposent d'autres opérateurs qui permettent d'acheter définitivement l'appareil.

C'est le cas chez Free qui propose aux abonnés Freebox Delta et Pop d'obtenir un répéteur Wi-Fi à la souscription du contrat sur demande, ou en échange de dix euros à posteriori. 10€ seulement pour Free donc, contre 5€ par mois chez Bouygues. Comme vous pouvez le voir, la facture peut vite devenir salée. D'autant que si vous décidez d'arrêter cette option, il faudra donc procéder au renvoi du répéteur chez Bouygues. Notez toutefois que l'opérateur n'est pas le seul à proposer ce genre de formule, puisque SFR dispose également d'une option répéteur Wi-Fi à 3€ par mois et par répéteur demandé.