Bouygues Telecom : la 5G box va permettre de regarder la TV sans décodeur

Bouygues Telecom étoffe son offre box 5G ce lundi 4 mars 2024 avec le lancement d'un nouvel accessoire : la clé physique B.tv. Grâce à cet appareil semblable à un Chromecast, les abonnés pourront profiter de plus de 180 chaînes de TV et une trentaine de services de replay.

En ce lundi 4 mars 2024, Bouygues Telecom vient d'annoncer du nouveau concernant son offre box 5G fixe. Comme la majorité de ses concurrents, l'opérateur propose une formule qui permet de bénéficier du réseau 5G via une box (pratique notamment pour les ménages qui ne sont pas encore éligibles à la fibre).

Avec l'abonnement de Bouygues, les utilisateurs peuvent prétendre à des débits jusqu'à 1,1 Gbit/s en téléchargement et 58 Mbit/s en upload contre 40,99 € par mois. Pour accéder à la TV en revanche, il faut impérativement passer par l'application dédiée B.tv disponible sur Android et iOS.

Bouygues inclut une clé TV dans son offre 5G box

Via cette nouvelle offre proposée aujourd'hui, Bouygues Telecom comble cette lacune avec la clé B.tv. En quelques mots, cet appareil similaire à un Chromecast fait office de décodeur TV. En le branchant au port HDMI de votre TV, les clients pourront accéder directement aux différents applications TV. Une télécommande est d'ailleurs fournie et embarque plusieurs boutons d'accès directs aux principaux services de streaming comme Netflix, Prime Video ou YouTube.

L'avantage avec cette formule est qu'elle ne nécessite aucun travaux, sans oublier que la connexion est immédiate (votre 5G box étant activée dès la souscription de l'offre). Par ailleurs, l'offre 5G box avec clé B.tv “inclut l'accès à internet illimité en 5G, l'accès à B.tv+ avec plus de 180 chaînes TV en live, plus de 30 replays et en option plus de 35 bouquets et services TV”.

Concernant les performances côté Server, aucun changement à signaler, puisque la box 5G reste inchangée. On a donc les débits cités plus haut ainsi qu'une compatibilité Wi-Fi 6.

Quand au prix, cette nouvelle offre box 5G avec clé B.tv est fatalement un peu plus onéreuse que la formule sans “décodeur TV”. Ainsi, il faudra mettre sur la table 44,99 € par mois (abonnement sans engagement). Comptez également 20 euros supplémentaire pour l'achat de la clé b.TV. Ajoutons qu'il est possible d'utiliser la clé sur plusieurs téléviseurs (pratique si vous êtes en déplacement par exemple). Néanmoins, si les utilisateurs pourront bien accéder aux services de streaming, ce ne sera pas les cas des chaînes TV depuis l'appli B.tv+, la clé devant être impérativement reliée à la 5G box.