Bouygues Telecom : les publicités ciblées débarquent maintenant sur l’interface des box TV

Bouygues Telecom vient de lancer Ads In Box, un nouvel outil qui permet à l'opérateur de proposer des emplacement publicitaires supplémentaires aux annonceurs. En effet, les marques pourront dorénavant faire la promotion de leurs produits et services directement sur l'interface des box TV !

Depuis un décret adopté en août 2020, l'utilisation de publicités ciblées sur les chaînes de TV françaises est autorisée. Les chaînes du service public ont été les premières à tester cette fonctionnalité, et dans la foulée, des chaînes privées ont rejoint la danse.

Pour ce faire, TF1, M6 ou encore Canal+ ont signé des accords avec les opérateurs pour proposer des publicités ciblées sur leurs chaînes. C'est le cas de Bouygues Telecom qui a conclu un accord avec TF1 et consorts dès juillet 2021. On rappelle au passage que l'opérateur a décidé de faire confiance à la régie publicitaire de Google (Ad Manager) pour proposer des pubs ciblées sur les chaînes disponibles sur les Bbox.

Après les pubs ciblées sur les chaînes TV, les voici sur l'interface des Bbox

Or, Bouygues Telecom a décidé de pousser le vice un peu plus loin avec le lancement de Ads In Box. Via cette nouvelle fonctionnalité, l'opérateur offre la possibilité aux annonceurs de glisser de la publicité ciblée directement dans… l'interface des Bbox.

Pour ce faire, AdsinBox s'appuie sur un ad server, un logiciel permettant d'afficher et de gérer les zones d'affichage des publicités en fonction des cibles des annonceurs. Comme l'a précisé le site Viuz, les utilisateurs qui ont donc consenti à avoir des pubs personnalisées pourront voir des encarts directement à l'accueil de leur box. Ils pourront y voir :

des publicités pour des émissions avec un renvoi directe vers la chaîne correspondant (lorsqu'elle est diffusée en clair) ou bien vers une page de souscription pour des chaînes payantes

avec un renvoi directe vers la chaîne correspondant (lorsqu'elle est diffusée en clair) ou bien vers une page de souscription pour des chaînes payantes des offres pour un bouquet de chaînes ou un service de streaming/SVOD via l'écosystème de Bouygues Telecom

ou un service de streaming/SVOD via l'écosystème de Bouygues Telecom des encarts pour un produit avec un QR Code renvoyant vers des sites marchands ou une vidéo de démo

renvoyant vers des sites marchands ou une vidéo de démo des pubs pour des applications Android ou iOS, avec un renvoi vers l'Apple Store ou le Google Play Store

“Avec AdsinBox, Bouygues Telecom est le premier opérateur à proposer un affichage publicitaire non intrusif, respectant parfaitement l'ergonomie de l'interface de la Bbox, pour offrir aux annonceurs un nouveau canal d'exposition premium et mesurable. A l'instar de la TV segmentée, les abonnés se verront proposer les contenus les plus pertinents au regard de leur profil, garantissant aux marques une audience de qualité et à forte visibilité”, résume Laure Joslet, directrice générale adjoint du marché grand public et Pro de l'opérateur.

