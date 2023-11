Bouygues Telecom utilise à son tour la même technique que ses concurrents pour augmenter ses prix

Bouygues Telecom rejoint Orange et SFR en réduisant ses périodes de promotion de 12 à 6 mois, ce qui augmente considérablement le prix de ses forfaits. L’opérateur avait déjà commencé à la transition sur ses forfaits mobiles, il confirme aujourd’hui l’essai sur ses offres Internet. Il se permet même d’ajouter une petite surprise salée, en augmentant de 1 € à 2 € le prix de ses forfaits.

Orange a été le premier à dégainer, début octobre, en faisant passer ses périodes de promotion sur les forfaits de 12 à 6 mois. Ça n’a l’air de rien, dit comme ça. Pourtant, sur la facture totale, la première année de souscription, l’utilisateur a droit à une augmentation de 100 € en moyenne par rapport à avant. Sans surprise, SFR a rapidement emboîté le pas de son concurrent, en usant d’exactement la même technique.

Pendant que Free regarde ses rivaux sans broncher, Bouygues Telecom, de son côté, semblait plus hésitant. L’opérateur a commencé par appliquer la même formule sur certains de ses forfaits mobiles et fibres, comme pour tâter le terrain. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que ce dernier se décide à en faire de même pour le reste de ses offres box. C’est désormais chose faite.

Bouygues Telecom aussi vous fait payer plus cher avec cette technique pernicieuse

Après calcule, on constate ainsi que la Bbox Must coûte 96 € de plus qu’auparavant à l’année, tandis que la Bbox Ultym se paie une hausse de 120 € à l’année tout de même. Autant dire qu’on vous conseille de sortir votre calculette avant de souscrire à nouveau forfait chez Bouygues Telecom. De plus, pour ne rien arranger, l’opérateur ajoute à tout cela une petite augmentation au mois à ses forfaits Internet.

Les Bbox Fit et Must voient ainsi leur prix grimper de 1 € par mois, tandis que le prix de la Bbox Ultym se gonfle de 2 € par mois. Bien évidemment, la période d’engagement minimale à ces offres est de 12 mois, il est donc nécessaire d’inclure l’augmentation précédemment citée à la facture globale de la première année. Une bien mauvaise nouvelle, alors que Bouygues Telecom a déjà revu ses prix à la hausse pas plus tard qu’au mois de septembre.