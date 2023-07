Bouygues Telecom lance une offre Internet pas cher pour les jeunes

Bouygues Telecom vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle offre Internet. Réservée exclusivement aux moins de 26 ans, elle propose deux formules avec une box 4G ou 5G, au choix. Ces abonnements sont sans engagement, et comprennent un bonus appréciable : un an d'Amazon Prime offert.

Alors que Bouygues Telecom s'est encore illustré récemment avec une nouvelle augmentation des tarifs de certains forfaits mobile, l'opérateur vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle offre.

Baptisée sobrement “Offre -26 ans”, cette formule est comme son nom l'indique réservée exclusivement aux jeunes de moins de 26 ans. Cette offre se décline en deux abonnements distincts, l'un proposant une box 4G ou une box 5G, selon les besoins de l'utilisateur en débit.

Des offres Internet abordables avec des box 4G/5G

L'offre 4G comprend donc une 4G Box compatible Wi-Fi 5, avec des débits ascendants et descendants de respectivement 220 Mb/s et 38 Mb/s. Par ailleurs, les utilisateurs pourront accéder à 70 chaînes de TV via B. tv, la télévision en direct live de l'opérateur.

Concernant l'offre 5G, elle dispose évidemment d'une box 5G compatible Wi-Fi 6, ce qui lui permet d'afficher des débits plus importants : jusqu'à 1,1 Gb/s en téléchargement et 58 Mb/s en upload. Ici encore, les 70 chaînes accessibles via B. tv sont de la partie.

Etant donné qu'il s'agit d'une offre réservée aux jeunes, Bouygues Telecom a fait en sorte de proposer un ticket d'entrée abordable et une certaine flexibilité dans les conditions. Concernant les tarifs, les voici en détail :

Offre 4G : 22,99 €/mois

Offre 5G : 27,99 €/mois

Pas d'engagement, suspension possible et Amazon Prime

Les deux formules sont sans engagement et sans conditions de durée. En d'autres termes, les clients peuvent résilier quand ils le souhaitent (19 € de frais à prévoir). Autre point intéressant, il est possible de suspendre son abonnement durant deux mois en contactant simplement le service client de l'opérateur. Pratique pour les étudiants qui quittent leur logement quelques temps (vacances, stages, voyage scolaire, emplois saisonniers, etc.). Attention toutefois, on ne peut le faire qu'une fois par an.

Attention toutefois, notez ces offres sont réservées à certaines zones géographiques. Malheureusement, impossible pour l'instant de tester son éligibilité sur le site de Bouygues pour en savoir plus.

Enfin et il s'agit d'un bonus plutôt appréciable, chaque offre -26 ans comprend un an d'abonnement à Amazon Prime. Pour rappel, cette formule Premium permet de profiter de la livraison rapide et gratuite sur des millions d'articles sur Amazon, d'un accès à Amazon Music, à des jeux gratuits chaque mois via Prime Gaming, sans oublier bien sûr Amazon Prime Video, la plateforme de streaming du géant américain.