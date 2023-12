Canal+ est indisponible chez Free et Bouygues Telecom, la grogne monte chez les abonnés

D'abord indisponible sur les Freebox à la suite d'un incident technique, Canal+ ne répond plus maintenant sur les box Bouygues Telecom. Pour l'heure, ce dysfonctionnement est toujours d'actualité et les services techniques de Canal+ travaillent à sa résolution.

Mais que se passe-t-il avec Canal+ ? Depuis ce 4 décembre 2023, certains abonnés de la chaîne cryptée éprouvent toutes les difficultés du monde pour accéder au service depuis leur box Free. Pour les utilisateurs concernés, un message d'absence de droits s'affiche à l'écran. Résultat, impossible d'accéder à Canal+.

Rapidement, la grogne a monté sur les réseaux sociaux et les services techniques de Canal+ ont vite publié un rapport d'incident sur le site officiel de l'assistance. Ce 6 décembre, la chaîne cryptée a fait savoir “qu'une opération technique a été effectuée dans le courant de l'après-midi. Si le problème persiste, n'hésitez pas à redémarrer votre Freebox”.

Seulement, le blocage est toujours d'actualité pour de nombreux abonnés. “Impossible de réactiver les droits. Toutes les manipulations ont été faites (redémarrage/HDMI débranché et rebranché/rubrique matériel, etc.) et toujours rien”, écrit un utilisateur sur la page de l'assistance. Or, après Free, c'est maintenant au tour des abonnés Canal via Bouygues Telecom de rencontrer le même problème.

Après Free, Canal+ fait des siennes sur les box Bouygues Telecom

Ici encore, les équipes de Canal+ ont publié un rapport d'incident : “Nous vous informons que vous pouvez rencontrer un message d'absence de droits sur les box Bouygues. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre patience. Vous pouvez suivre la résolution de cet incident en cliquant sur Suivre ce sujet ci-dessous”.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, la résolution se fait toujours attendre. Là où le bât blesse, c'est qu'on ne connaît toujours pas l'origine du problème… Cerise sur le gâteau, si l'on en croit les déclarations de plusieurs abonnés sur la page de l'assistance, ce dysfonctionnement ne concerne pas uniquement les abonnés Bouygues et Free. Ce serait également le cas chez Orange, SFR, mais aussi sur l'application Android de la chaîne cryptée. Pour l'instant, Canal+ n'a pas ouvert de rapport d'incident sur ces autres plateformes.

