Orange dévoile la Livebox 6 compatible Wi-Fi 6E à 54,99 €/mois

Orange vient de dévoiler la Livebox 6 lors d'un conférence à Paris. Cette box haut de gamme est compatible avec le Wi-Fi 6E, la dernière norme en date. L'opérateur propose la box au prix de 54,99 euros par mois. On fait le point sur les nouveautés et le prix des forfaits.

Comme annoncé, Orange vient de lever le voile sur la Livebox 6 lors d'une conférence à Paris. Notez que la conférence de presse s'est en partie déroulée dans le metaverse, avec un casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 vissé sur la tête. Avec cette nouvelle offre, l'opérateur historique se relance avec enthousiasme sur le marché du haut de gamme, deux ans et demi après la Livebox 5. La box se distingue surtout grâce à sa compatibilité avec le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E.

Pour mémoire, le Wi-Fi 6E se distingue par un spectre étendu à la bande 6 GHz (entre 5 945 et 6 425 MHz). La norme offre des débits fortement supérieurs et une latence plus faible que les normes précédentes. Bouygues Telecom a également lancé une box Wi-Fi 6E dans les jours précédents l'annonce d'Orange, une nouvelle version des Bbox Ultym.

Les nouveautés de la Livebox 6, la box Wi-Fi 6E d'Orange

La Livebox 6 offre un débit théorique Wi-Fi maximal de 2 Gb/s en descendant, soit 3 fois plus qu'avec la Livebox 5, et de 800 Mb/s en montant. Du côté de la concurrence, Free et SFR proposent jusqu'à 8 Gbit/s en download. Elle tire son épingle du jeu grâce à une meilleure latence, assure le télécom. Orange annonce une latence de seulement 3 m/s. De plus, Orange la “fera évoluer vers la 5G en fonction de l'évolution du réseau”, promet le groupe.

Avec la box, Orange assure vouloir répondre à “l’intensification des usages dans les foyers depuis 2020”. D'après le télécom, 78% des familles souhaitent un Wifi plus performant, même s'il faut payer plus cher son abonnement.

Côté connectique, elle embarque un port RJ45 à 2,5 Gb/s ainsi que 4 ports Ethernet à 1 Gb/s. Pas de port 10 Gb/s au programme. Orange assure que les réseaux ne sont pas adaptés pour le moment. Néanmoins, la situation pourrait changer et la Livebox, dont la construction est présentée comme modulaire, pourrait évoluer. Voici la connectique complète annoncée par Orange :

1 port Ethernet 2,5 Gb/s

4 ports Ethernet 1 Gb/s

2 ports téléphone (RJ11)

1 port SFP (fibre)

1 port alimentation (USB type C)

1 port USB 3

Visuellement, la Livebox 6 n'a rien à voir avec ses prédécesseurs. Cette fois, l'opérateur place la machine à la vertical, à la manière de la PS5 de Sony, ce qui promet d'optimiser “la diffusion du Wifi et assurer ainsi une meilleure couverture”. Plus compact et discrète que la génération antérieure, elle arbore du tissu sur les flancs. Cette texture rappelle un peu le tissu d'une enceinte Google Home ou d'un HomePod. Si vous souhaitez la fixer au mur, Orange propose gratuitement un support mural pour accompagner la Livebox. Orange précise que la box est recouverte d'une coque en plastique 100% recyclé et recyclable.

La box est dotée d'une écran tactile E-Ink qui permet de retrouver le QR Code à flasher pour se connecter au Wi-Fi. “Pour gérer, connecter et dépanner simplement sa Livebox, des QR codes ont été ajoutés sur l’écran permettant ainsi la redirection rapide vers les applications mobiles Orange et moi ou Orange Pro”, explique Orange.

Comme sur les itérations précédentes, Orange propose deux modes de veille avec sa box. La Livebox 6 peut être mise complètement en veille ou en veille légère. Dans ce dernier cas, seul le téléphone est toujours accessible. Les autres connexions ne sont plus assurées. Ces modes peuvent être activés et parametrés par le biais d'un bouton sur l'écran E-Ink tactile.

La box est accompagnée du même mini décodeur TV 4K que la génération précédente. Il reste donc en Wi-Fi 5. 3 répéteurs Wi-Fi 6 et une Airbox 4G offrant 20 Go/mois peuvent être ajoutés au set-up sans le moindre frais.

Le prix de l'abonnement de la Livebox 6

Sans grande surprise, cette box haut de gamme est uniquement disponible dans le forfait le plus cher d'Orange, à savoir l'abonnement Livebox Max, créé à l'occasion. Ce forfait est proposé au prix 34,99 euros par mois pendant douze mois puis passera à 54,99 euros par mois. Il sera disponible dès le jeudi 7 avril 2022 en France et dans les DROM sur le site officiel d'Orange ou dans les boutiques du télécom.

La Livebox 6 est également disponible dans les nouvelles offres à destination des professionnels : Livebox Pro Fibre et Open Pro Fibre. Que pensez-vous de la nouvelle offre d'Orange ? Avez-vous envie de vous abonner ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.