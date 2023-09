Bouygues Telecom : les prix augmentent encore une fois et il faudra faire avec

Bouygues Telecom s'apprête une nouvelle fois à augmenter les prix de certaines offres Mobile et Internet. Et contrairement aux précédentes, il sera impossible de refuser cette nouvelle revalorisation tarifaire, justifiée par l'inflation.

Que ce soit Bouygues Telecom, Orange, Free ou SFR, les abonnés ont pris la triste habitude de voir le prix de leur abonnement grimper subitement de 2 ou 3 euros. La plupart du temps, cette revalorisation tarifaire est justifiée par une nouveauté supplémentaire introduite dans votre offre comme une enveloppe de données mobiles plus généreuse par exemple.

Généralement, il est possible de refuser cette augmentation en manifestant son désaccord. Dans cette situation, l'abonné conserve son offre existante, sans bénéficier évidemment des derniers ajouts. Et bien mauvaise nouvelle, Bouygues Telecom s'apprête à revoir à la hausse les prix de certaines offres Mobile et Internet. Et cette fois-ci, les utilisateurs devront faire avec, qu'ils le veuillent ou non.

Les factures Bouygues grimpent de 3 € et on ne peut rien y faire

Comme le rapportent nos confrères du site CableReview, plusieurs abonnés Bouygues ont reçu un mail de la part de l'opérateur pour les informer d'une nouvelle augmentation des tarifs. Dans le cas de la cliente citée par CableReview, le prix de son forfait ideo Sensation grimpe de 3 €. La facture, déjà conséquente, passe donc de 65 à 68 € par mois.

Et cette fois-ci, il n'y aucune contrepartie à la clé (plus de GO ou des chaînes de TV supplémentaires sur son bouquet). Comme le précise l'opérateur, cette revalorisation tarifaire est nécessaire pour compenser la hausse de l'ensemble de ses coûts durant cette période inflationniste : “Pour continuer à vous faire profiter d'un réseau très haut débit de qualité dans le contexte actuel d'inflation qui pèse sur l'ensemble de nos coûts, nous sommes contraints de revoir l'ensemble de nos tarifs”, écrit Bouygues dans son mail.

Il est ensuite précisé que ce nouveau tarif entrera en vigueur dès le 27 octobre 2023. Pour rappel, Bouygues, SFR et Orange ont déjà sorti la carte Inflation pour justifier une hausse des prix en décembre 2022. De son côté, Free a assuré qu'il n'y aurait pas d'augmentation en 2023. Mieux encore, le trublion du net a fait une promesse forte : celle de maintenir ses prix inchangés jusqu'en 2027. Reste à voir maintenant si l'opérateur tiendra son engagement.

Source : CableReview