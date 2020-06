Bouygues Telecom rachète NRJ Mobile, CIC Mobile et 3 autres opérateurs

Bouygues Telecom annonce le rachat de Euro-Information Telecom, 1er opérateur alternatif du marché et qui possède cinq opérateurs : NRJ Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile, Auchan Telecom et Cdicount Mobile. L’opération lui fait gagner 2 millions d’abonnés et un réseau de distribution éprouvé.

Petit coup de tonnerre dans les telecoms : Bouygues annonce aujourd’hui le rachat imminent de Euro-Information Telecom, un opérateur alternatif beaucoup moins connu que ses marques MVNO NRJ Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile, Auchan Telecom et Cdicount Mobile. Concrètement Bouygues explique avoir « signé un protocole d’exclusivité avec le Crédit Mutuel pour l’acquisition de l’opérateur alternatif Euro-Information Telecom et la conclusion d’un partenariat de distribution ».

Bouygues rachète 5 opérateurs et devrait gagner 2 millions d’abonnés

Ce qui signifie que non seulement Bouygues va pouvoir faire croître sa base d’abonnés de 2 millions d’utilisateurs, mais en prime l’opérateur pourra continuer de s’appuyer sur le réseau de distribution dans les banques CIC et Crédit Mutuel. Bouygues explique en effet que cette opération « permettrait de renforcer son parc de plus de 2 millions de clients et d’élargir son réseau de distribution grâce à plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC, et à leurs 30 000 conseillers de clientèle. ».

A priori, ni les marques EIT ni la structure ne disparaîtront. En effet les opérateurs virtuels ont un avantage sur les opérateurs classiques : ils s’appuient sur le réseau d’autres opérateurs. Ce qui peut éventuellement permettre de proposer des offres qui laissent le choix du réseau à l’abonné. De sorte que ce dernier puisse, par exemple, faire fi d’une zone blanche sur le réseau d’un opérateur.

L’opération devrait au total coûter à Bouygues « une part fixe de 530 millions d’euros payable au closing et une part complémentaire comprise entre 140 et 325 millions d’euros, conditionnée à l’atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années ». Le montant de la transaction oscillera donc entre 670 millions d’euros et 855 millions d’euros. Que pensez-vous de ce rachat ? Etes-vous chez l’un de ces opérateurs virtuels ? Partagez votre retour dans les commentaires !