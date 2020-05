5G : le gouvernement répond à Bouygues et refuse de reporter les enchères

Les enchères 5G ne seront pas reportées en France, a laissé entendre la secrétaire d’État à l’Économie, Agnès Pannier-Runacher. En réponse à la demande de Martin Bouygues, la secrétaire d’État estime plutôt qu’il faut accélérer le déploiement du réseau 5G afin d’éviter que la France ne soit en retard sur les autres pays.

« On va regarder ça de très près mais je ne suis pas totalement convaincue par les arguments qui sont déployés » a déclaré Agnès Pannier-Runacher sur BFM Business. La secrétaire d’État réagit à la récente requête de Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues. L’homme d’affaires estime en effet que la 5G n’est pas une priorité en France. « La situation du pays, qui se relève avec difficulté d’un terrible cauchemar sanitaire humain et économique, commande de repousser de quelques mois supplémentaires l’attribution des fréquences 5G » plaidait récemment Martin Bouygues.

La 5G en réponse à la crise du coronavirus ?

Á l’opposé, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances considère que la 5G est prioritaire en ces temps de crise économique. « Je suis très vigilante sur ce qu’il se passe à l’étranger et j’observe que la 5G, ça a été un élément assez important de la Chine pour lutter contre le Covid. J’observe également qu’un certain nombre de pays. Que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Asie, jusqu’en Nouvelle-Zélande ont accéléré leur déploiement de la 5G parce qu’ils pensent que c’est un élément de réponse à la crise et notamment pour soutenir les entreprises et leur donner de la compétitivité additionnelle » explique la secrétaire d’État.

De même, Agnès Pannier-Runacher craint que la France n’accumule un important retard sur le déploiement de la 5G, les enchères ayant déjà été reportées à plusieurs reprises. « Faisons attention à ne pas prendre du retard et à ne pas se retrouver dans la situation qu’on a déjà vécue plusieurs fois en France où on veut être plus intelligent que tout le monde et à la fin on est surtout en retard sur le reste de la compétition » poursuit Agnès Pannier-Runacher, bien décidée à se tenir au calendrier fixé.

D’après Sébastien Soriano, président de l’autorité de régulation des communications (Arcep), les enchères 5G devraient avoir lieu en juillet ou septembre 2020. Que pensez-vous de la position du gouvernement ? Faut-il déployer la 5G le plus vite possible ? On attend votre avis dans les commentaires.

