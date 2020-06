Bouygues propose enfin l’eSIM : 20 € d’activation et un QR code reçu par courrier, quel progrès !

Bouygues permet désormais à ses clients d’opter pour l’eSIM plutôt que la carte SIM classique. Sauf que le service est deux fois plus cher et n’apporte visiblement aucun bénéfice, en l’état, par rapport à la carte SIM classique.

Plusieurs lecteurs et membres de notre équipe constatent qu’il est désormais possible d’opter pour l’eSIM chez Bouygues. L’option n’est pas encore en page d’accueil du site, mais l’opérateur propose dès à présent aux clients actuels l’eSIM lors du renouvellement de leur carte SIM. Bouygues a également mis à jour les conditions de certains forfaits. Et c’est plutôt la douche froide. Bouygues semble être complètement passé à côté de l’intérêt de la technologie, et en fait à la place un service plus cher, et qui n’apporte rien par rapport à la carte SIM classique. On fait en effet avec ce que Bouygues dit sur son site pour le moment…

Bouygues ne semble pas avoir compris ce qu’est une eSIM

Or, Bouygues propose l’option eSIM qui, on le rappelle, est un composant intégré dans certains smartphones haut de gamme – pour la modique somme de 20 € (!!!). Ce qui est deux fois plus cher qu’une nouvelle carte SIM physique qu’il faut fabriquer et vous envoyer. Ce tarif semble ainsi très difficile à justifier. Avec le système eSIM l’opérateur n’a en effet plus qu’à envoyer ses données sécurisées de manière électronique sur l’enclave, sans devoir assumer des coûts de manutention, de stockage ou d’envoi. On note dans la fiche d’information standardisée des forfaits Sensation – la seule à avoir été pour l’heure mise à jour avec l’eSIM – que l’option est censée être facturée 10 € lors de la souscription d’un nouveau forfait.

L’autre politique de Bouygues autour de l’eSIM qui nous paraît complètement incompréhensible, c’est que pour activer votre eSIM, il vous faudra scanner un QR code… que vous recevrez sous cinq jours par la poste. Exit donc la promesse de pouvoir profiter de votre forfait immédiatement. On se retrouve donc avec les mêmes avantages/inconvénients que la carte SIM ou presque, pour deux fois plus cher. Avec la possibilité de stocker vos contacts sur la puce en moins. On relèvera que chez Orange, on est sur les mêmes prix que la SIM classique. L’activation de l’eSIM se fait depuis l’espace clients, où apparaît immédiatement le code à scanner et on peut alors profiter de son forfait. Etait-il si compliqué de faire la même chose chez Bouygues ? (On se pose très sérieusement la question…).