Bouygues Telecom lance Mode Enfant, son contrôle parental simple à configurer

Avec Mode Enfant, Bouygues Telecom propose sa solution de contrôle parental maison, paramétrable facilement depuis l'application mobile. Il existe une version gratuite pour les abonnés et une offre payante octroyant plus de fonctionnalités.

Bouygues Telecom
Crédits : 123RF

Les parents ont de plus en plus conscience qu'ils doivent protéger leurs enfants de certains contenus disponibles sur les plateformes et limiter leur temps d'écran. Bouygues Telecom répond à ce besoin croissant en lançant Mode Enfant, regroupant des fonctionnalités de contrôle parental directement accessibles depuis l'application mobile de l'opérateur, évitant d'avoir à gérer un service tiers. Bouygues Telecom promet une “solution complète et intuitive” qui soit “simple à configurer et facile à utiliser”.

Le Mode Enfant dispose d'une version gratuite pour les clients d'un forfait BiG. Celle-ci inclut le suivi global du temps d’écran en temps réel de tous les appareils de l’enfant, ainsi que le filtrage web, qui bloque automatiquement l’accès aux sites inappropriés ou dangereux. Elle jouit également d'une recherche sécurisée pour filtrer les résultats inappropriés sur les principaux moteurs de recherche. Bouygues Telecom ajoute aussi la géolocalisation de l’appareil de l’enfant pour être sûr de savoir où il se trouve à tout moment.

Le Mode Enfant de Bouygues Telecom se décline en version gratuite et payante

Des fonctionnalités supplémentaires sont intégrées dans le Mode Enfant Avancé, qui coûte 4,99 euros par mois et par foyer (on peut donc y avoir recours pour plusieurs enfants au même prix). Voici les options additionnelles qui y sont proposées :

  • Le blocage des réseaux sociaux, jeux et applications de manière permanente ou selon des plages horaires définies ;
  • L’option « Pause internet immédiate » en un geste pour tous les jeunes du foyer ;
  • Une limite quotidienne de temps d’écran ;
  • Les routines de déconnexion pour bloquer ou restreindre automatiquement les applications et/ou l’accès internet.

Le Mode Enfant de Bouygues Telecom fonctionne sur smartphone (Android et iOS), tablette et ordinateur, quel que soit le réseau utilisé (Wi-Fi ou mobile), et pour tous les opérateurs. Il n’est pas désactivable par l'enfant ou l'adolescent, c'est l'adulte qui a le contrôle total depuis son propre appareil. Il ne requiert aucune création de compte mail pour les jeunes, ni aucune carte bancaire, tout passant par le compte Bouygues Telecom.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Home : la nouvelle enceinte pensée pour Gemini est officielle, votre maison connectée devient plus utile

 La firme de Mountain View l’avait annoncé, elle l’a fait : la nouvelle enceinte Google Home est officielle. Sa pierre angulaire est évidemment Gemini, qui repousse les limites conversationnelles pour rendre…

AliExpress ne s’arrête plus : une nouvelle vague de promotions avec des prix en forte baisse

Les opérations promotionnelles s’enchaînent chez AliExpress. Jusqu’au 20 juin, la plateforme remet en avant plusieurs centaines de références avec des remises immédiates auxquelles s’ajoutent des codes promo cumulables. Smartphones, tablettes,…

Les marques qui remplacent l’humain par l’IA font fuir leurs clients, cette étude est sans appel

Le public sature face à la présence de l’IA dans ses échanges avec les marques. Une étude montre que vanter cette technologie repousse plus qu’elle ne séduit. Les internautes réclament…

Grosse chute de prix sur le HONOR Magic 8 Lite : ce smartphone à l’autonomie hors norme passe à moins de 260 €

Le Honor Magic 8 Lite mise sur plusieurs atouts, notamment son autonomie pour se démarquer dans le milieu de gamme. Au lieu de 399,90 €, il est actuellement proposé à…

La BMW i3 électrique cartonne tellement que les commandes ouvrent bien plus tôt que prévu

Face à une demande inattendue, BMW décide d’ouvrir les commandes de la i3 électrique bien plus tôt que prévu. Cette berline zéro émission remplace la Série 3 thermique sur le…

Meta accusé d’avoir entraîné son IA avec des films pour adultes piratés

Deux sociétés de production de films pour adultes traînent Meta devant la justice américaine pour piratage de leurs œuvres. Le groupe de Mark Zuckerberg s’en serait servi pour entraîner ses…

Le Tesla Cybercab est le plus performant de tous les véhicules de la marque

Tesla a dévoilé les caractéristiques techniques de son taxi autonome Cybercab. Il s’avère que c’est le plus abouti du constructeur à plusieurs niveaux quand on le compare aux autres. Souvenez-vous,…

Snap dévoile les SPECS : voici comment cet apatride des accessoires intelligents veut vous reconnecter à la vie réelle

Après Meta, c’est au tour d’une autre entreprise propriétaire d’un réseau social de se lancer dans les accessoires connectés : Snap Inc. Mais la maison-mère de Snapchat ne s’est pas contentée…

Ce rapport alarmant de HP dévoile un type d’attaque que même les experts en cybersécurité n’arrivent plus à repérer

Un rapport de HP dévoile une vague d’attaques qui ne ressemblent en rien à des intrusions classiques. Les pirates se servent d’outils informatiques de confiance pour agir sans éveiller le…

Loki revient dans une nouvelle série, mais pas celle que vous croyez

L’interprète de Loki dans le Marvel Cinematic Universe, Tom Hiddleston, est de retour dans une série où le voyage dans le temps tient une place très importante. Elle n’a cependant…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.