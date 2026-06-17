Bouygues Telecom lance Mode Enfant, son contrôle parental simple à configurer

Avec Mode Enfant, Bouygues Telecom propose sa solution de contrôle parental maison, paramétrable facilement depuis l'application mobile. Il existe une version gratuite pour les abonnés et une offre payante octroyant plus de fonctionnalités.

Les parents ont de plus en plus conscience qu'ils doivent protéger leurs enfants de certains contenus disponibles sur les plateformes et limiter leur temps d'écran. Bouygues Telecom répond à ce besoin croissant en lançant Mode Enfant, regroupant des fonctionnalités de contrôle parental directement accessibles depuis l'application mobile de l'opérateur, évitant d'avoir à gérer un service tiers. Bouygues Telecom promet une “solution complète et intuitive” qui soit “simple à configurer et facile à utiliser”.

Le Mode Enfant dispose d'une version gratuite pour les clients d'un forfait BiG. Celle-ci inclut le suivi global du temps d’écran en temps réel de tous les appareils de l’enfant, ainsi que le filtrage web, qui bloque automatiquement l’accès aux sites inappropriés ou dangereux. Elle jouit également d'une recherche sécurisée pour filtrer les résultats inappropriés sur les principaux moteurs de recherche. Bouygues Telecom ajoute aussi la géolocalisation de l’appareil de l’enfant pour être sûr de savoir où il se trouve à tout moment.

Le Mode Enfant de Bouygues Telecom se décline en version gratuite et payante

Des fonctionnalités supplémentaires sont intégrées dans le Mode Enfant Avancé, qui coûte 4,99 euros par mois et par foyer (on peut donc y avoir recours pour plusieurs enfants au même prix). Voici les options additionnelles qui y sont proposées :

Le blocage des réseaux sociaux, jeux et applications de manière permanente ou selon des plages horaires définies ;

L’option « Pause internet immédiate » en un geste pour tous les jeunes du foyer ;

Une limite quotidienne de temps d’écran ;

Les routines de déconnexion pour bloquer ou restreindre automatiquement les applications et/ou l’accès internet.

Le Mode Enfant de Bouygues Telecom fonctionne sur smartphone (Android et iOS), tablette et ordinateur, quel que soit le réseau utilisé (Wi-Fi ou mobile), et pour tous les opérateurs. Il n’est pas désactivable par l'enfant ou l'adolescent, c'est l'adulte qui a le contrôle total depuis son propre appareil. Il ne requiert aucune création de compte mail pour les jeunes, ni aucune carte bancaire, tout passant par le compte Bouygues Telecom.