Bouygues Telecom : 4e hausse de prix en un an pour le forfait B&You Pure Fibre, jamais 4 sans 5 ?

Décidément, Bouygues Telecom a bien du mal à se fixer sur un prix pour son forfait B&You Pure Fibre. On pensait naïvement que 3 hausses successives en un an suffiraient à tomber sur un tarif juste, voilà qu'une 4ᵉ est venue s'ajouter à la liste.

L'offre était donc bien trop belle pour être vraie. Ce matin, les abonnés au forfait B&You Pure Fibre se réveillent avec un goût amer en bouche. En plus de devoir supporter la canicule, voilà que Bouygues Telecom enfonce le clou avec une énième augmentation de son forfait fibre. Le plus dur dans cette histoire ? Le forfait en question est disponible depuis à peine plus d'un an.

Retour en arrière. En novembre 2024, Bouygues lance l’offre B&YOU Pure Fibre Plus, un forfait qui s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent uniquement un abonnement Internet, sans avoir à s'encombrer d'un forfait mobile ou d'une box TV incluse. Pour 23,99 €/mois, ces derniers ont droit à un débit descendant de 8 Gb/s et un débit montant de 1 Gb/s. Pas le meilleur du marché donc, mais une offre très compétitive malgré tout.

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Le prix du forfait B&You Pure Fibre augmente pour la 4ᵉ fois en un an

Mais ça, c'était au début. En début d'année, Bouygues augmente le prix de son forfait de 1 euro. Passe encore. Mais l'opérateur ne comptait pas s'arrêter là. À peine un mois plus tard, ce dernier trouve une nouvelle combine pour augmenter ses prix : une nouvelle version de son forfait, B&YOU Pure Fibre Plus, là encore pour un euro de plus. Ce n'est pas encore fini ! Le mois dernier, nouvelle hausse d'un euro pour la version Plus, mais cette fois sans contrepartie. Il s'agirait de ne pas trop en demander.

Ce qui nous amène donc à aujourd'hui, soit à la 4e augmentation en moins d'un an. On commence à connaître la chanson. À partir du mois prochain, le forfait B&YOU Pure Fibre Plus verra un euro supplémentaire s'ajouter à sa facture, pour un prix total de 27,99 €/mois. Seul lot de consolation : il semblerait que cette augmentation s'appliquera uniquement aux nouveaux clients, épargnant ainsi les abonnés actuels.