Bouygues Telecom : 4e hausse de prix en un an pour le forfait B&You Pure Fibre, jamais 4 sans 5 ?

Décidément, Bouygues Telecom a bien du mal à se fixer sur un prix pour son forfait B&You Pure Fibre. On pensait naïvement que 3 hausses successives en un an suffiraient à tomber sur un tarif juste, voilà qu'une 4ᵉ est venue s'ajouter à la liste.

bouygues telecom reseau wifi
Crédits : 123RF

L'offre était donc bien trop belle pour être vraie. Ce matin, les abonnés au forfait B&You Pure Fibre se réveillent avec un goût amer en bouche. En plus de devoir supporter la canicule, voilà que Bouygues Telecom enfonce le clou avec une énième augmentation de son forfait fibre. Le plus dur dans cette histoire ? Le forfait en question est disponible depuis à peine plus d'un an.

Retour en arrière. En novembre 2024, Bouygues lance l’offre B&YOU Pure Fibre Plus, un forfait qui s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent uniquement un abonnement Internet, sans avoir à s'encombrer d'un forfait mobile ou d'une box TV incluse. Pour 23,99 €/mois, ces derniers ont droit à un débit descendant de 8 Gb/s et un débit montant de 1 Gb/s. Pas le meilleur du marché donc, mais une offre très compétitive malgré tout.

Sur le même sujet — Bouygues Telecom lance Mode Enfant, son contrôle parental simple à configurer

Le prix du forfait B&You Pure Fibre augmente pour la 4ᵉ fois en un an

Mais ça, c'était au début. En début d'année, Bouygues augmente le prix de son forfait de 1 euro. Passe encore. Mais l'opérateur ne comptait pas s'arrêter là. À peine un mois plus tard, ce dernier trouve une nouvelle combine pour augmenter ses prix : une nouvelle version de son forfait, B&YOU Pure Fibre Plus, là encore pour un euro de plus. Ce n'est pas encore fini ! Le mois dernier, nouvelle hausse d'un euro pour la version Plus, mais cette fois sans contrepartie. Il s'agirait de ne pas trop en demander.

Ce qui nous amène donc à aujourd'hui, soit à la 4e augmentation en moins d'un an. On commence à connaître la chanson. À partir du mois prochain, le forfait B&YOU Pure Fibre Plus verra un euro supplémentaire s'ajouter à sa facture, pour un prix total de 27,99 €/mois. Seul lot de consolation : il semblerait que cette augmentation s'appliquera uniquement aux nouveaux clients, épargnant ainsi les abonnés actuels.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’IA aurait permis à ces stations-service de s’entendre pour faire flamber les prix à la pompe

L’intelligence artificielle s’invite désormais jusque dans le prix du plein. Des géants du carburant américains auraient confié leurs tarifs à un même logiciel pour mieux étouffer la concurrence. Résultat, des…

Montres connectées Huawei : voici les meilleures offres du Prime Day, vite !

Le Prime Day se termine demain sur Amazon. Il ne faut donc pas tarder pour en profiter ! Vous cherchez la montre connectée la mieux adaptée à votre usage et…

Windows 11 permet de partager l’audio sur deux casques Bluetooth, on vous explique comment faire

Windows 11 rattrape son retard face à la concurrence et permet enfin de diffuser du son sur deux casques Bluetooth en même temps. Voici les conditions à remplir pour en…

Soldes Galaxy S26 : Samsung brade son excellent smartphone et vous offre en plus une coque Slim magnétique

Le top départ des Soldes d’été est lancé, et les promotions s’invitent sur le site officiel de Samsung. Pour l’occasion, le géant coréen propose une offre ultra canon sur le…

Voici l’astuce d’Apple pour que ses présentateurs disent « Hey Siri » sans réveiller des millions d’iPhone

À chaque keynote Apple, les présentateurs prononcent « Hey Siri » des dizaines de fois. Pourtant, aucun iPhone ne réagit dans la salle ni chez les spectateurs. Un ingénieur a…

Shark TurboBlade : ce code casse le prix du puissant ventilateur rafraîchissant multidirectionnel !

Vous cherchez un ventilateur assez puissant pour vous aider à supporter les fortes chaleurs ? Le Shark TurboBlade a spécialement été conçu pour couvrir une large zone, permettant de rafraichir…

GTA 6 : on connaît enfin le prix officiel du jeu, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle

Après de longs mois d’attente, l’information a finalement été révélée par Geoff Keighley : le prix de GTA 6 est désormais officiel. Pas de mauvaise surprise au niveau de la…

Quelqu’un usurpe le nom de la FIFA pour faire disparaître des sites pirates de Google

Quelqu’un bombarde Google de plaintes générées par IA pendant le Mondial. Toutes réclament le déréférencement total de dizaines de sites pirates. Elles arborent le nom de la FIFA, qui n’y…

Soldes d’été NordVPN : c’est le bon moment pour sécuriser vos données à prix cassé

Les soldes d’été débarquent en force chez NordVPN ! Du 24 juin au 21 juillet inclus, le leader de la cybersécurité casse ses prix sur ses abonnements. L’occasion rêvée pour…

Cette Tesla Model 3 maltraitée pendant deux ans révèle une vérité inattendue sur les batteries des VE

Les batteries de voitures électriques font peur, surtout sur les véhicules d’occasion malmenés. Une Tesla Model 3 ex-location avait perdu 20 % de capacité en à peine deux ans. Ce…