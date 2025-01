Si vous avez besoin d'améliorer le son de votre téléviseur, sachez que l'excellente Bose Smart Soundbar est proposée à prix cassé aujourd'hui seulement ! Grâce à une remise immédiate et à un code promo, vous pouvez économiser 180 euros sur la barre de son intelligente avec Dolby Atmos.

Pour ce nouveau bon plan dédié au domaine de l'image & son, nous vous invitons à prendre la direction de Rakuten où le site e-commerce vous permet d'acquérir une barre de son Bose en forte promotion. Pendant toute cette journée du mercredi 29 janvier 2025, depuis la boutique officielle française Boulanger, la Bose Smart Soundbar avec Dolby Atmos passe de 549 euros à 369 euros.

La réduction de 180 euros se fait de cette façon : une première remise immédiate de 27 % de la part de Rakuten et une deuxième remise avec le coupon RAKUTEN30 qui doit être saisi lors de l'étape du panier. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile, en point relais ou en magasin Boulanger.

Idéale pour améliorer le son d'une TV, la Smart Soundbar de Bose est une barre de son intelligente sans caisson qui dispose de cinq haut-parleurs intégrés promettant une diffusion sonore de qualité. Compatible avec la technologie Dolby Atmos, la Bose Smart Soundbar offre une connectivité Wi-Fi, AirPlay et Bluetooth, permettant de diffuser facilement du contenu depuis des appareils sans fil. Fournie avec une télécommande et deux cordons d'alimentation, la barre de son de la marque américaine affiche des dimensions de 69,4 cm en longueur, de 5,1 cm en hauteur et de 10,4 cm de profondeur.