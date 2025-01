Bientôt la fin des soldes d’hiver sur Boulanger : les offres à saisir avant qu’il ne soit trop tard

Les soldes d'hiver, c'est bientôt la fin. Boulaner propose des réductions allant jusqu'à 60% sur de nombreux produits. On a fait le tour des offres. Voici les meilleurs bons plans high-tech à saisir avant qu'il ne soit trop tard.

Les soldes d'hiver 2025 vont bientôt s'achever. C'est encore le moment de vous rattraper si vous avez raté des opportunités. De nombreuses promotions des soldes Boulanger sont aussi intéressantes que celles que nous avons vu passer il y a quelques semaines lors du Black Friday.

Soldes d'hiver : boulanger casse le prix des smartphones et tablettes

iPhone 16 à 821 € au lieu de 969 € (terminé)

Le dernier iPhone en date est à un très bon prix sur Boulanger pour les soldes d'hiver. Il est affiché à 921 € au lieu de 969 € à la base, mais l'enseigne propose 100 € de réduction supplémentaires sous la forme d'un bonus de reprise si vous faites reprendre un ancien iPhone.

La réduction est appliquée immédiatement au panier. L'iPhone 16 vous revient ainsi à 821 € au lieu de 960 €, sans compter la valeur de reprise de votre ancien appareil. S'il vaut 300 €, l'iPhone 16 vous reviendra par exemple à 521 €.

Pixel 9 à 752 € au lieu de 899 €, avec les Buds Pro offerts

Alors que le Pixel 9 seul coûte normalement 899 €, il est proposé dans un pack comprenant les écouteurs Pixels Buds Pro à 751,99 € sur Boulanger. Pour rappel, le prix normal des Pixel Buds Pro est d'environ 170 € hors marketplace. L'ensemble devrait donc revenir à plus de 1060 €. Ce pack disponible dans le cadre des soldes d'hiver est donc à un très bon prix.

Tablette Galaxy Tab A9+ 64 Go à 179 € au lieu de 226 €

Valeur sûre du marché des tablettes, le Galaxy A9+ est un modèle d'entrée de gamme qui remplit parfaitement sa mission. Elle convient aux utilisateurs qui recherchent une tablette de bonne facture pour un prix situé sous la barre des 200 €.

Pendant les soldes d'hiver 2025 sur Boulanger, elle est à 179,99 € au lieu de 226 €. C'est un prix aussi intéressant que ce que nous avons vu pendant le Black Friday il y a quelques semaines.

PC portable gamer LENOVO LOQ 15 avec RTX 4060 à 799 € au lieu de 899 €

Un PC portable gamer avec une RTX 4060 sous la barre des 800 € ? C'est possible et vous pouvez l'avoir grâce à ce bon plan Boulanger des soldes d'hiver. Le Lenovo LOQ de 15 pouces est en effet à 799 € en ce moment. Ce modèle offre des performances solides pour jouer confortablement en Full HD.

La carte graphique a un TDP de 105 W, soit un chiffre proche du maximum possible pour cette puce. Les performances sont ainsi au beau fixe. La carte est épaulée par un processeur Intel Core i5 12450HX, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Notez pour finir que le PC est livré sans Windows, mais vous pouvez trouver facilement une licence Windows 11 légale et à vie pour moins de 20 €.

TV LG OLED C4 de 55 pouces à 1190 € au 1590 €

La plus populaire des TV OELD du moment fait l'objet d'une réduction de 400 € sur Boulanger. Grâce aux soldes d'hiver, vous pouvez acheter la LG OLED C4 de 55 pouces à 1190 € au lieu de 1590 €. C'est une excellente affaire pour ceux qui ont raté l'occasion du Black Friday. En effet, ce modèle est affiché au même prix qu'il y a quelques semaines pendant les promotions de fin d'année.

TV QLED MiniLED TCL C89B de 65 pouces à 990 € au lieu de 1390 €

En alternative à la TV OLED de LG, les fans de TCL ont ici excellent bon plan pour s'offrir l'un des modèles les plus aboutis du catalogue en ce moment. Il s'agit de la TV MiniLED C89B qui est affichée à 1090 € au lieu de 1390 € chez Boulanger. Et comme si cela ne suffisait pas, TCL propose actuellement une ODR de 100 € pour l'achat de ce modèle.

Il vous reviendra donc au final à 909 € au lieu de 1390 €. Pour une TV de sa catégorie, c'est un prix très intéressant. Les TV MiniLED ont un contraste profond et une bonne luminosité. La référence de TCL qui fait l'objet de ce bon plan propose des images d'une excellente qualité. Elle compatible Dolby Vision et Atmos et est étalement parfaite pour les gamers.

Friteuse sans huile Philips HD9252 à 59 € au lieu de 79 € (terminé)

Dans la catégorie petit électroménager, la friteuse dans huile Philips HF9252 est à un bon prix pendant les soldes sur Boulanger. Alors que son rapport qualité prix était déjà excellent à la base, ce modèle est encore moins cher en ce moment à 59 € au lieu de 79 €.

C'est une friteuse très appréciée pour ses fonctions et performances. D'une capacité de 4,1 litres, c'est la machine idéale pour préparer vos mets de manière seine et sans prise de tête. Elle permet de frire, rôtir, griller, réchauffer, cuire, déshydrater ou encore maintenir les aliments au chaud.

Et si vous avez besoin d'un modèle plus grand, il y a aussi la friteuse MOULINEX Easy Fry Mega de 7,5L en promotion à 89 € au lieu de 159 €.