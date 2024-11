Vous êtes à la recherche d'une barre de son Bluetooth sans caisson de basses ? Optez pour la Samsung HW-S67D compatible Dolby Atmos qui fait l'objet d'une jolie promotion durant le Black Friday 2024.

En ce vendredi 29 novembre 2024, jour du Black Friday, le site Rakuten vous permet d'avoir 15 euros de réduction pour toute commande supérieure ou égale à 119 euros. Parmi les nombreux articles high-tech éligibles à l'opération, on peut trouver une barre de son de la marque Samsung.

Proposée dans un coloris blanc, la Samsung HW-S67D/XE 2024 disponible depuis le vendeur officiel Boulanger est à 184 euros au lieu de 329 euros, soit une réduction de 145 euros par rapport au prix conseillé du produit. Le tarif réduit est obtenu grâce au coupon BLACK15 qui est à saisir lors de l'étape du panier. Avec cet achat, vous gagnerez 1915 Rakuten Points, ce qui correspond à 19,15 euros de remise sur votre prochaine commande passée sur le site marchand.

Issue de la série S du constructeur Samsung, la barre de son HW-S67D/XE de type 5.0 embarque sept haut-parleurs intégrés, dont un haut-parleur central et des haut-parleurs latéraux. L'appareil délivre un son puissant et clair, même dans un format compact. Elle est compatible avec les technologies comme le Dolby Atmos et le DTS Virtual:X, qui lui offrent un son surround 3D. Au niveau de la connectique, les futurs propriétaires de la barre de son pourront profiter du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi, d'une entrée audio numérique et d'une sortie HDMI.