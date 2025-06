Bose QuietComfort Ultra : les excellents écouteurs sans fil sont à prix sacrifié, vite !

La Fnac et Darty proposent une réduction de prix de 120 euros sur les écouteurs sans fil haut de gamme de la marque Bose. C’est l’occasion parfaite de s’offrir des écouteurs avec un son de qualité, une réduction de bruit active bluffante et un confort incomparable à prix réduit.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan chez Darty

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan à la Fnac

C'est seulement le deuxième jour des soldes d’été sur Fnac et Darty et les offres continuent de tomber, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Vous pouvez ainsi trouver une belle promotion sur l’un des meilleurs modèles d’écouteurs sans fil du moment : les Bose QuietComfort Ultra.

Habituellement vendue au tarif conseillé de 349,95 euros, la paire d'écouteurs sans fil voit son prix chuter à seulement 229,99 euros. En plus, si vous êtes adhérent Fnac +, vous avez 10 euros crédités tous les 100 euros d’achat en utilisant le code promo SOL10. Vous pourrez ainsi vous offrir ce modèle pour le prix modique de 209,99 euros. Et bien sûr, la livraison est gratuite.

Bose QuietComfort Ultra : l’excellence à prix mini

Commençons par une précision importante : pour une raison étrange, Bose a donné le même nom pour deux produits différents. Il ne faut donc pas confondre les écouteurs QuietComfort Ultra avec le casque Bose QuietComfort Ultra. Nous parlons donc bien ici des écouteurs sans fil à réduction de bruit.

Ce modèle est conçu pour offrir une expérience d’écoute inoubliable. Grâce au mode Immersive Audio, le son prend véritablement vie dans vos oreilles. Cette technologie permet un rendu spatial qui place les voix et les instruments directement face à vous, comme si vous étiez au cœur de l’action.

Autre atout de taille des Bose QuietComfort Ultra : la technologie CustomTune, qui analyse la forme de votre oreille à chaque utilisation pour calibrer le son en temps réel. Cela donne un rendu audio parfaitement équilibré, quelle que soit la morphologie de l’utilisateur.

Côté autonomie, les écouteurs offrent jusqu’à 6 heures d’utilisation en une seule charge. L’étui vous permet de bénéficier de trois recharges supplémentaires, pour un total de 24 heures d’écoute. Et en cas de besoin, une charge rapide de 20 minutes vous redonne 2 heures d’autonomie.

Pour en savoir plus, consultez notre test des Bose QuietComfort Ultra Earbuds.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan chez Darty