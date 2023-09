AirPods : pourquoi un écouteur se décharge-t-il plus vite que l’autre ?

La sortie des AirPods d’Apple a contribué à la démocratisation des écouteurs sans fil type TWS. Mais, de par leur nature, ses produits fonctionnent différemment d’autres dispositifs Bluetooth, comme les casques audio. Si bien que la consommation d’énergie est différente d’un écouteur à l’autre. Quelles sont ces particularités ? Quel impact pour au quotidien ? On vous dit tout.

Tout le monde n'a d'yeux que pour l'iPhone 15 depuis la keynote d'Apple du 12 septembre 2023. Un smartphone avec de belles nouveautés, mais qui hérite aussi de ses ainés. Notamment de l’iPhone 7, premier téléphone de la marque à ne pas intégrer de port jack 3,5 mm. A l'époque, Apple souhaitait pousser le concept d'audio sans fil. Et quoi de mieux pour cela que les AirPods dont la première génération a été dévoilée avec l'iPhone 7. Les AirPods, dont nous avons testé la troisième génération, font parti du marché des écouteurs TWS (acronyme de True Wireless Stereo), de petits appareils sans fil pour écouter de la musique. Aujourd’hui, ce format est devenu banal. Vous en trouvez dans les catalogues de tous les constructeurs de smartphones et chez toutes les marques audio.

Ce format est aujourd’hui extrêmement populaire, parce qu’il est pratique, il est discret et il ne nécessite pas de port de connexion (USB, Lightning ou jack 3,5 mm). Il suffit de les appairer en Bluetooth avec n’importe quel smartphone récent (et d’installer une application pour les mises à jour si la marque des écouteurs est différente de celle du téléphone). Vous aurez cependant remarqué que le format des écouteurs TWS est assez petit. Résultat, la batterie elle aussi est petite. Et naturellement, l’autonomie est limitée.

Pourquoi un écouteur d'une paire d'AirPods se décharge plus que l'autre ?

L’autonomie des écouteurs TWS varie généralement de 4 à 8 heures en fonction des modèles, de la version du Bluetooth compatible, de la qualité des morceaux audio et de l’activation ou non de la réduction de bruit active. Mais vous aurez peut-être remarqué aussi que l’autonomie n’est pas identique entre les deux écouteurs : l’un s’arrête souvent avant l’autre. La différence n'est pas énorme (moins d'une demi-heure), mais significative. Pourquoi ? La raison est inhérente à la façon dont les écouteurs se connectent au smartphone.

Commençons avec le Bluetooth. Il s’agit du fameux protocole qui permet de connecter deux produits ensemble. Il est présent dans tous les smartphones depuis plus de 10 ans. Ce protocole gère uniquement la connexion (la reconnaissance automatique, l’activation, le transfert des données et la désactivation). Il ne gère pas le type de données ou le type de comportement de l’accessoire. Pour cela, il y a les « profils » (qui indique au smartphone le type d’accessoires, ici une paire d’écouteurs) et les codecs (qui indique le format du contenu, ici la musique). Il est évidemment possible d’associer plusieurs profils (casque audio, kit mains libres, etc.) et plusieurs codecs (stéréo simple, haute définition, audio spatial, etc.) à un même appareil.

La différence d'autonomie est liée à la nature de la connexion

Le Bluetooth a une particularité : la connexion est établie entre un appareil et un autre. Pas plus. Un appareil peut bénéficier de plusieurs connexions simultanées (entre un smartphone et deux accessoires différents). Mais chaque connexion est séparée des autres. Dans le cas d’un casque ou d’une enceinte, le téléphone envoie un signal stéréo qui est réceptionné par un appareil unique doté des deux haut-parleurs. En revanche, dans le cas des écouteurs TWS, il y a deux écouteurs physiquement déconnectés l’un de l’autre. Et il n'y a qu'un seul flux à transmettre.

Pour résoudre ce dilemme technique, il y a une astuce « simple » : utiliser l’un des deux écouteurs comme « maitre ». Celui-ci reçoit le flux stéréo en provenance du smartphone et redistribue ensuite vers l’écouteur secondaire les informations qui le concernent. Ainsi, chaque écouteur dispose de son propre flux mono pour un résultat stéréo. Naturellement, cela veut dire que l’un des deux écouteurs travaille plus que l’autre : l’un décode seulement son flux mono, tandis que le « maître » doit décoder son flux, mais aussi séparer les informations du flux stéréo unique.

La différence d'autonomie entre deux écouteurs peut atteindre 10 %

Qui dit travail supplémentaire dit aussi consommation d'énergie supplémentaire. Voilà qui explique la différence d'autonomie entre les deux écouteurs TWS d'une même paire. Une différence tourne autour de 10 %. Notez que, pour les produits premium récents, chaque écouteur de la paire est capable d’être le maître. Dans ce cas, les écouteurs changent de rôle pour rééquilibrer leur consommation d’énergie l’un envers l’autre. Voilà pourquoi la différence d’autonomie entre les deux écouteurs de certaines paires peut être assez faible. Le changement de rôle est soit géré automatique, soit en fonction du premier écouteur que vous placez dans votre oreille.

Évidemment, se servir de l’un des écouteurs comme d’un pont n’impacte pas uniquement l’autonomie des écouteurs. Cela a également une incidence sur la latence : vous remarquez ainsi qu’il y a un délai entre le moment où vous voyez un événement à l’écran et celui où vous l’entendez. Cette latence se ressent notamment avec les jeux. Dans le meilleur des cas, la latence atteint 32 ms. Dans le pire, cela peut monter à 300 ms. Un chiffre à comparer à une latence comprise entre 5 et 10 ms pour un casque filaire. Et cela dépend beaucoup du codec que vous utilisez, mais également de la distance entre le smartphone et les écouteurs.

Auracast : la technologie Bluetooth qui va régler tous les problèmes ?

Le Bluetooth 5.2, officialisé en 2020, apporte une réponse à ce problème. En effet, cette mise à jour introduit le concept Auracast. Cette technologie permet de connecter simultanément plusieurs produits de même nature à un même appareil. Il peut s’agir de plusieurs casques audio, par exemple, pour partager de la musique. Il peut s’agir aussi des deux écouteurs d’une même paire, chaque écouteur gérant alors lui-même la réception de son flux audio.

L’avantage de cette technique est double. D’abord la consommation d’énergie deviendrait alors « homogène ». Les écouteurs disposeraient alors de la même autonomie continue. Ensuite la latence serait revue à la baisse pour les joueurs. Elle est encore très élevée, même si l’arrivée du Bluetooth LE Audio a eu un premier effet très positif sur cette question. Ce sont deux grands bénéfices, avec une contrainte : le smartphone ET les écouteurs doivent tous être compatibles…