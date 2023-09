Huawei Eyewear 2 : ces lunettes connectées veulent libérer vos mains

À l’occasion de sa conférence « Fashion Forward » dédiée aux objets connectés, Huawei a dévoilé une nouvelle paire de lunettes connectées : les Eyewear 2. Sans réalité virtuelle, mixte ou augmentée, le principe reste globalement le même : vous offrir l’accès à des services audio sans que vous ayez à recourir à vos mains. Elles seront disponibles en Europe courant octobre 2023. Le prix est de 299 euros.

Aujourd’hui, 14 septembre 2023, Huawei avait plusieurs produits à dévoiler lors d’une conférence appelée Fashion Forward qui était dédiée aux objets connectés. Le produit le plus important est la Watch GT 4, une montre connectée qui voit double tant le boitier diffère entre la version 41 mm et 46 mm. Tant et si bien que nous pourrions croire qu’il s’agit de deux modèles différents, même si, à l’usage, les deux tailles sont très proches. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un test complet de la Watch GT 4 en version 41 mm.

La Watch GT 4 n’était pas la seule nouveauté présente sur le podium. Loin de là. Elle partageait la vedette avec quatre autres produits : la Gold Edition (avec de l'or véritable) de la Watch Ultimate, une montre ultra haut de gamme vendue pratiquement 3000 euros ; la MatePad 11.5 « MattePaper Edition », une tablette avec stylet tactile très agréable à utiliser ; les Freebuds Pro 3 qui feront l’objet d’un article dédié dans nos colonnes ; et une paire de lunettes « intelligente » : Huawei Eyewear 2.

Ces lunettes connectées de Huawei libèrent vos mains

Les Eyewear 2 reprennent évidemment le concept des précédentes versions d’Eyewear que la firme chinoise a présenté ces dernières années, l’une d’elles ayant été dévoilée en même temps que les P30 et P30 Pro. Il s’agit d’une monture de lunette dont les branches intègrent une batterie, un capteur Bluetooth, des haut-parleurs et des écouteurs afin de passer des appels et écouter de la musique sans avoir à utiliser les mains. Il n’y a ni réalité virtuelle, mixte ou augmentée. Il s’agit d’un accessoire relativement simple à utiliser.

Les Eyewear 2 profitent cependant de quelques améliorations. Nous en avons noté deux plus importantes. D’abord, Huawei annonce l’intégration d’un nouveau haut-parleur qui améliore considérablement la qualité audio pour l’utilisateur. Ensuite les lunettes sont beaucoup plus légères et plus agréables à porter. Nous les avons essayées. Et le résultat est plutôt bon. Sur la photo ci-contre, les verres n’ont aucune correction. Mais vous pouvez évidemment y adapter des verres correctifs.

Attention cependant : ce type de produit peut être interdit en France selon son usage : en roulant à vélo ou en conduisant une voiture. En effet, il ne faut gêner l'audition de l'usager sur la route. En revanche, en marchant dans la rue, cela ne pose aucun souci. Les Eyewear 2 seront vendus au prix de 299 euros (hors verre correctif). La date de lancement en France n’est pas arrêtée, mais le produit devrait être disponible avant fin octobre, selon les indications de Huawei France. La date officielle européenne est le 16 octobre.