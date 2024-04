Cette enceinte connectée de Xiaomi a une particularité surprenante, mais très pratique

Xiaomi enrichit sa ligne d'objets connectés avec une enceinte Bluetooth particulièrement bien adaptée à sa nouvelle berline électrique, la SU7. Avec une certification IP66 qui lui confère une protection optimale contre les éléments, ce modèle récent allie technologie avancée et durabilité à un petit prix.

Xiaomi a récemment marqué le secteur automobile en lançant sa première voiture, la berline électrique SU7. Cette introduction a rencontré un vif succès en Chine grâce à ses performances impressionnantes et son prix compétitif. Capitalisant sur ce succès, la marque propose maintenant un accessoire conçu pour accompagner ce modèle : une enceinte connectée qui se distingue par sa qualité sonore et sa compatibilité spécifique avec la SU7.

Cette enceinte, la Xiaomi Camp, est spécialement conçue pour être placée dans le compartiment de rangement central de la SU7, où elle se fixe solidement grâce à sa base magnétique. Elle offre jusqu'à 14 heures d'autonomie et est protégée de l’eau et de la poussière par sa certification IP66, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur, notamment lors de sessions de camping où elle peut également servir de lampe d'ambiance.

Cette enceinte connectée de Xiaomi est parfaite pour les campeurs

Cette enceinte utilise la dernière technologie Bluetooth 5.3 avec support LHDC 5.0 pour une connexion sans fil rapide et fiable, et son appairage est facilité par la technologie NFC. Elle intègre également la fonctionnalité “Connectivité Xiaomi Pampers”, permettant une interaction aisée avec d'autres appareils Xiaomi.

Et comme tous les appareils connectés de la marque, la Xiaomi Camp est compatible avec HyperOS. Cette enceinte portable peut donc être contrôlée directement depuis le smartphone ou via le système de la voiture. Ceci permet une gestion centralisée de paramètres prédéfinis et une intégration parfaite avec d'autres appareils de l'écosystème du fabricant.

Son design pratique et sa base magnétique permettent une installation flexible non seulement dans le véhicule mais aussi sur n’importe quel support métallique. Ce petit détail confirme ainsi sa vocation de haut-parleur polyvalent. De plus, l'enceinte est équipée d'une lumière LED pour créer une ambiance chaleureuse lors des soirées en plein air. Actuellement disponible pour un prix avoisinant les 100 euros en Chine, des plans pour une distribution internationale sont sûrement à prévoir. Espérons juste que son prix ne va pas trop “enfler” a son arrivée sur notre territoire.