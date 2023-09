Devialet lance les Gemini II, ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit à 399 €

La marque française Devialet annonce le lancement d’un nouveau produit haut de gamme : les écouteurs Devialet Gemini II. Comme leur nom le laisse supposer, ces écouteurs True Wireless intra-auriculaires avec réduction de bruit active succèdent aux Devialet Gemini sortis en 2020.

Le parallèle avec la marque à la pomme n’est pas fortuit. L’entreprise française se fait en effet une spécialité de concevoir des systèmes audio de luxe, dont les plus renommés parmi les audiophiles ont pour nom Phantom pour les enceintes de salon, ou encore Devialet Mania, pour les modèles portables. Bien loin de cette course à la puissance, les Gemini II sont des écouteurs intra-auriculaires qui proposent une réduction de bruit adaptative, le Bluetooth 5.2 Multipoint, qui permet de connecter jusqu’à deux appareils en simultané et sont compatibles avec les assistants vocaux.

Les Gemini II jouissent d’un design sobre et élégant, mais sont plutôt encombrants, selon les standards actuels. À l’heure où JLab propose des écouteurs pesant à peine plus de 3 g par unité avec un boîtier pesant moins de 20 g, l’offre du fabricant français pèse, au total, plus du double, à 61 g. Cela n’aura sans doute rien de rédhibitoire, d’autant plus que le produit est vendu avec quatre embouts en silicone qui permettent de l’adapter à toutes les tailles d’oreilles.

Les Devialet Gemini II sont des écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit active de luxe

Outre un indice de résistance à l’humidité IPX4, les Gemini II profitent de la technologie Devialet Adaptive Noise Cancellation qui, combinée au codec Qualcomm aptX et à la « nouvelle technologie Active Wind Reduction (AWR) réduit automatiquement et activement le bruit du vent ». Devialet met également l’accent sur l’originalité des composants internes tels que le tout nouveau haut-parleur en titane de 10 mm de diamètre conçu sur mesure.

Avec ses Gemini II, Devialet se targue de proposer un son toujours plus immersif, et sans bruit de fond gênant. Sur le terrain de la qualité sonore, la compagnie devra se comparer aux ténors du genre que sont Sony WF-1000XM5 ou encore les AirPods Pro de 2e génération. Les Devialet Gemini II sont vendus dans des versions Iconic White et Matte Black à 399 €, et Gold pour 599 €.