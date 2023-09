Huawei annonce les Freebuds Pro 3, des écouteurs sans fil au prix très agressifs

À l’occasion de son événement Fashion Forward, Huawei a dévoilé les Freebuds Pro 3. Troisième génération d’écouteurs TWS intra-auriculaires de la gamme « Pro », ces écouteurs bénéficient d’amélioration sur la qualité audio, la réduction de bruit active et sur l’isolation de la voix lors des appels. Ils seront disponibles en France le 18 octobre en France. Leur prix est fixé à 199 euros. Soit 20 euros de moins que les Freebuds Pro 2.

Le 14 septembre 2023, c’était le grand jour pour Huawei. La firme a présenté pas moins de cinq produits. La Watch GT 4, qui se décline en deux tailles différentes : 41 mm et 46 mm. Et autant dire qu’elles sont toutes les deux assez différentes, même si elles portent le même nom. La Watch Ultimate Gold Edition, une version luxueuse de la Watch Ultimate avec des éléments en or massif. Son prix est lui aussi massif : quasiment 3000 euros. Les Eyewear 2, des lunettes connectées dont les fonctions sont assez proches de celles d’un kit mains libres. La MateTab 11.5 « MattePaper Edition », une tablette faite pour prendre des notes avec un stylet tactile.

Huawei donne aux Freebuds Pro 3 tous les atouts des Freebuds Pro 2

Le cinquième produit est un accessoire audio premium : les Freebuds Pro 3. Troisième itération des écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit active, ils remplacent les Freebuds Pro 2 que nous avions testés durant l’été 2022. Ils avaient reçu d’une excellente note, ratant la note maximale à cause d’un seul défaut : l’autonomie n’était pas à la hauteur. En revanche, nous notions une bonne qualité audio, une réduction active efficace et un design élégant. Certainement que le partenariat avec Devialet a eu un impact très positif sur l’expérience offerte.

Un an plus tard, Huawei remplace donc ses excellents écouteurs premium avec un produit qui semble à première vue être davantage une itération qu’une évolution. Plusieurs éléments nous amènent à penser cela. D’abord, le design. Il est très proche de celui des Freebuds Pro 2. Nous retrouvons la coque ovoïde, les embouts en silicone et la tige de petite taille avec surface tactile pour les contrôles de la musique. À l’intérieur, nous retrouvons également la même structure à double haut-parleur : un transducteur dynamique pour les graves et les voix et un transducteur planaire pour les aigus. Et la taille de la batterie ne semble pas avoir changé, puisque l’autonomie annoncée est quasi identique : 6,5 heures en une seule charge et 31 heures avec le boitier.

Les Freebuds Pro 3 bénéficient surtout d'améliorations logicielles

Puisque le matériel ne semble pas changer, c’est du côté logiciel qu’il faut se tourner pour y trouver les différences entre les Freebuds Pro 2 et Pro 3. D’abord, Huawei annonce la compatibilité avec le LDAC si cher à Sony et son propre codec L2HC 2.0. De quoi certifier les écouteurs « Audio haute résolution sans fil ». Ensuite, Huawei abandonne son partenariat avec Devialet (ou est-ce Devialet qui n’a pas reconduit avec Huawei ?). Résultat : les réglages de la marque française ont logiquement disparu. Cependant, si cela se conclut comme avec Leica, la qualité ne devrait pas trop en pâtir.

Troisième changement logiciel, Huawei annonce avoir amélioré son moteur de réduction de bruit active. La marque promet que vous n’entendrez plus l’avion ou le train quand vous voyagerez. En outre, le vent est presque effacé. Dans le même ordre d’idée, Huawei annonce avoir amélioré aussi l’isolation des voix pour une meilleure expérience en appel audio. Dernière différence importante : la connectivité. Les Freebuds Pro 3 sont compatibles multipoints. Vous pouvez connecter vos écouteurs à plusieurs sources audio en même temps. Et les options offertes sont plus riches. Notez enfin que le boitier de charge a été légèrement remanié pour être plus petit.

Les Freebuds Pro 3 passent sous la barre des 200 euros

Les Freebuds Pro 3 nous semblent donc être des versions optimisées des Freebuds Pro 2. Une optimisation en grande partie logicielle, mais également tarifaire. En effet, les écouteurs seront lancés le 18 octobre prochain au prix de 199 euros. Soit 20 euros de moins que les Freebuds Pro 2. Les mauvaises langues diront que l’écart correspond au prix de la licence Devialet. Mais c’est également un choix commercial : en baissant le prix des Freebuds Pro 3, Huawei passe sous la barre des 200 euros, positionnant ces écouteurs face à des produits qui ne sont quasiment jamais aussi qualitatifs. Voilà donc une belle surprise. Reste à savoir si cette première impression se confirmera durant nos tests.