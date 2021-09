Bon prix sur ce PC portable gamer Asus ROG Strix Scar 15 300Hz, RTX 3060, SSD 1To

Rue du Commerce propose dans le cadre des French Days un bon plan sur un PC Gamer Asus Rog Strix Scar. Il s'agit du modèle G533QM-HF047T qui est habituellement vendu à 1899,99 €. Une réduction immédiate de 250 € fait chuter son prix à 1649,99 € et un code promo permet de faire baisser son prix encore un peu plus.

Plus que quelques heures avant la fin des French Days Rue du Commerce. Il est encore possible dans cette dernière ligne droite de faire de belles affaires. Il y a par exemple le PC portable gamer Asus Rog Strix Scar G533QM-HF047T qui est affiché à 1649,99 € au lieu de 1899,99 €. Une réduction non négligeable de 250 € à laquelle s'ajoute encore 20 € grâce au code promo COCORICO20. Son prix chute alors à 1629,99 €.

Pour ce tarif, vous avez un PC portable très performant qui est équipé d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 300 Hz et un temps de réponse de 3ms. On retrouve un processeur AMD Ryzen R7-5800H couplé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 et une mémoire RAM de 16 Go. Un combo explosif qui permet de faire tourner n'importe quel jeu sans aucun problème.

Concernant la partie stockage, ce dernier embarque SSD d'une capacité de 1 To. Ce PC portable gamer est livré avec le système d'exploitation Windows 10 et devrait être en mesure de faire tourner Windows 11. Enfin, vous bénéficier de un mois d’abonnement Xbox GamePass offert pour son achat. Une offre à saisir au plus vite qui expire ce lundi 27 septembre à 23h59.

