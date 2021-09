French Days PC portables 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Pendant les French Days de l'automne 2021, pas mal de modèles de PC portables sont proposés à prix cassés. Si vous envisagez de vous équiper, les quatre jours de promotions à laquelle participent l'ensemble des enseignes telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount Fanc Darty ou bien encore Rue du Commerce tombent à pic. Voici les meilleures offres des soldes d'été 2021 portant sur les PC portables.

Que vous soyez à la recherche d'un PC portable, pour un usage basique comme la bureautique ou le surf sur internet mais aussi des machines plus puissantes, adaptées à un usage multimédia ou le jeu, les French Days permettent d'en acheter un à prix imbattable.

Le top des offres PC portables des French Days 2021

Microsoft Surface Pro 7 à 689,99 €

On commence notre sélection des meilleures offres French Days 2021 sur les PC portables avec la Microsoft Surface Pro 7. Cet outil professionnel très performant, peut aussi être utilisée dans le cadre du multimédia. Ce PC hybride se transforme également en tablette. Le clavier Signature Type Cover vous permet de facilement passer du mode tablette au mode PC portable pour une mobilité et une facilité d'utilisation optimale dans les tâches professionnelles.

Côté connectique, elle dispose du Bluetooth, d’un port USB 3.0 et du Wi-Fi. La tablette a une autonomie de 10,5 heures, mesure 20 x 29,2 cm et pèse 776 grammes. Enfin, la Microsoft Surface Pro 7 présentée ici embarque un SSD de 256 Go ainsi que 8 Go de mémoire vive. Elle est proposée à 689,99 € dans le cadre des French Days Amazon. Enfin, jusqu'au 31 décembre 2021, les membres Prime Student bénéficient d'une réduction supplémentaire de 10%.

PC portable Gamer MSI GF63 Thin 10SC-079XFR à 729,99 €

Si vous souhaitez acquérir un PC portable pour le jeu sans forcément casser votre tirelire, ce bon plan proposé par Cdiscount dans le cadre des French Days 2021 pourrait vous plaire. Le PC portable Gamer MSI GF63 Thin 10SC-079XFR passe à 729,99 € au lieu de 899,99 € en moyenne. Cela représente une réduction non négligeable de 140 euros. Pour l'avoir à ce tarif préférentiel, vous devez renseigner le code promo 20EUROS au moment de passer commande.

Pour ce qui est de sa fiche technique, on retrouve le processeur Intel Core i5 (10ème génération) 10300H cadencé à 2.5 GHz couplé à une mémoire vive de de 8 Go de RAM. Son écran 15,6 pouces offre une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Il est intégré dans un cadre mince.

La partie stockage est assurée par un SSD M.2 PCIe NVMe d'une capacité de 512 Go. La partie graphique est assurée par une puce NVIDIA GeForce GTX 1650. Enfin, il offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 7 heures. Dépourvu de système d'exploitation, il faudra en installer un pour commencer à l'utiliser.

PC Portable gamer Lenovo Legion 5 + tapis et souris à 979,99 €

Belle offre sur ce PC gamer du coté des French Days Cdiscount. Habituellement commercialisé 1199,99 €, il passe pour l'occasion à 999,99 €. En utilisant le code 20EUROS, il est même possible de faire chuter son prix à 979,99 €. Pour ce tarif plutôt contenu, vous avec donc un PC portable gaming embarquant une carte graphique Nvidi GeForce RTX 3060, avec un processeur AMD Ryzen 5 5600H / 3.3 GHz et 8 Go de RAM. La pack comprend également une souris gaming Lenovo Legion M300 RGB accompagnée de son tapis.

Son écran d'une diagonale de 15,6 pouces propose une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Enfin, on retrouve pour la partie stockage un SSD M.2 2280 PCIe 3.0 de 512 Go et le tout est propulsé par le système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.

Apple MacBook M1 à 1009,99 €

Dans le cadre des French Days, Cdiscount permet de s'équiper de l'excellent MacBook M1 d'Apple à prix cassé. Affiché à 1029,99 €, le prix tombe à 1009,99 €. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, vous devez renseigner le code promo 20EUROS dans le champ prévu à cet effet après avoir sélectionné le mode de livraison.

Le MacBook M1 est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.

PC ultra-portable Dell XPS 13-9305 à 1019,99 €

Belle réduction de 15% sur le Dell XPS 13 9305 du coté de la Fnac. Pour les French Days de l'automne, son prix passe de 1199,99 € à 1019,99 €. Ce PC portable au format compact s'adaptera aux personnes souhaitant bénéficier d'une machine performante, facilement transportable au quotidien.

Coté fiché technique, ce PC portable est équipé d'un processeur Intel Core i5 1135G7, épaulé par une mémoire RAM de 16 Go et une puce graphique intégrée Intel Iris Xe. Son espace de stockage est confié à un SSD d'une capacité de 512 Go. La partie affichage est assurée par un écran FHD, InfinityEdge d'une diagonale de 13,3 pouces . Enfin, le tout tourne sous le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Edition Home.

PC Portable MSI GF75 Thin 10UEK-067FR à 1229,99 €

Autre PC gaming, à prix canon dans le cadre des French Days Cdiscount. Le modèle MSI GF75 Thin 10UEK-067FR est affiché à 1249,99 € au lieu de 1599,99 € en moyenne. Le code promo 20EUROS fait chuter son prix à 1229,99 €.

Pour ce tarif, vous avez une machine parée pour le jeu qui offre des performances haut de vol. On retrouve le processeur Intel Core i5-10300H (10ème génération), 16 Go de mémoire RAM (2 x 8 Go) et une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3060 Max-Q. Son écran de définition 1920 x 1080 (Full HD) offre un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le stockage est confié à un SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe de 512 Go.

Avec une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 7 heures, il sera votre compagnon idéal au quotidien dans toutes vos sessions de jeu. Le tout tourne sous Windows 10 Famille 64 bits et la machine affiche un poids de 2.3 Kg. Concernant la partie connectique, on retrouve 3 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI, une entrée microphone, une sortie casque et un port Ethernet LAN.

PC portable gaming Acer Nitro 5 AN517-41-R74B à 1379,99 €

Enfin, on termine notre sélection des meilleurs PC portables pour les French Days 2021 avec un modèle dédié au gaming. La Fnac propose une belle réduction de 420 € sur le Acer Nitro 5 AN517-41-R74B. Il est affiché à 1379,99 € au lieu de 1799,99 € en moyenne.

Sa fiche technique se compose de : un écran ComfyView LCD de 17,3 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 1 To en SSD, un processeur AMD Ryzen 7-5800H, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, une batterie de 3560 mAh et le système d'exploitation Windows 10. Pour la connectivité, on retrouve notamment la norme Wifi 6, le Bluetooth, un port Ethernet RJ-45 Gen 2, un port HDMI, un port USB Type C 2.0 et un port USB 3.2 Gen 1.