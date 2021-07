Smartphone à moins de 100 € : bon prix sur le realme C21 chez Amazon

À la recherche d'un smartphone à moins de 100 euros ? Grâce à ce bon plan Amazon, vous avez la possibilité d'acquérir le realme C21 à exactement 90,51 euros. Une offre très intéressante qui est bien évidemment à ne pas rater !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que les soldes été Amazon 2021 prendront fin dans quelques jours, le géant du commerce en ligne vous permet d'avoir un smartphone pas cher en cette période de vacances.

Actuellement, le realme C21 est vendu par la plateforme française d'Amazon au prix de 90,51 euros au lieu de 149 euros. L'offre promotionnelle associée au bon plan concerne le modèle Cross Blue et la version 64 Go du téléphone. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés pour une livraison standard à domicile.

Débloqué et compatible tous opérateurs, le realme C21 est équipé d'un écran Mini-drop de 6,5 pouces avec une définition de 1 600 x 720 pixels, d'un processeur Helio G35 cadencé à 2,3 GHz, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 64 Go (extensible jusqu'à 256 Go via carte microSD), d'une batterie de 5 000 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Concernant l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 13 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 5 MP.

À voir aussi : les meilleures offres sur les smartphones 4G et 5G des soldes été 2021