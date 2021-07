OPPO Reno 4 Z : le smartphone 5G est à un très bon prix chez Amazon, vite !

Vous avez un budget de 250 euros pour acheter un bon smartphone 5G ? Grâce à ce bon plan Amazon, le géant du commerce en ligne vous donne la possibilité d'acquérir le OPPO Reno 4 Z à exactement 249 euros par l'intermédiaire d'un coupon de réduction. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Amazon profite des soldes d'été pour faire diminuer le prix du Reno 4 Z de la marque OPPO. Affiché au tarif conseillé de 379 euros, le smartphone 5G du constructeur chinois est à 249 euros.

La réduction de 130 euros s'effectue en deux fois : une remise immédiate de 120 euros de la part d'Amazon et une deuxième remise de 10 euros grâce à un coupon promotionnel qui devra être coché sur la fiche produit. Et pour information, deux coloris au choix sont suggérés pour le smartphone et la livraison du produit est offerte à domicile.

Arrivé en France à l'automne 2020, le OPPO Reno4 Z est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,58 pouces avec un taux de rafraichissement à 60Hz et une définition de 2400 x 1080 px. Il est aussi doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4020 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 10. Pour la partie photo, le téléphone embarque un quadruple capteur arrière de 48MP + 8MP + 2MP + 2MP et un capteur frontal de 16 MP + 2 MP.