La nouvelle manette Xbox avec un adaptateur est de retour à un bon prix

Profitez de ce bon plan Fnac pour vous procurer la nouvelle manette Xbox avec un adaptateur qui est de retour à un bon prix. Actuellement, le site marchand français propose l'accessoire de Microsoft sous les 53 euros. On fait le point sur cette bonne affaire dans la suite de l'article.

À deux semaines des soldes d'été 2021, la Fnac a décidé de faire plaisir aux gamers ayant la Xbox Series X ou la Xbox Series S en leur permettant d'acquérir une 2ème manette Xbox pas chère.

À l'occasion d'une offre à durée indéterminée, la nouvelle manette Xbox disponible dans un coloris noir est vendue avec son adaptateur sans-fil au prix de 52,99 euros sur le site e-commerce français. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile ou en magasin Fnac.

À propos de ses caractéristiques principales, la manette Xbox Series est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est équipé d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Enfin, il est possible de personnaliser des boutons avec l'application Xbox Accessories.