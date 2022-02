Apple Watch Series 7 : bon prix sur le modèle GPS de la montre connectée

Voici un bon plan à saisir pour celles et ceux qui souhaitent acquérir l'Apple Watch Series 7 ! Chez Amazon, la montre connectée de la marque à la pomme bénéficie de 30 euros de réduction sur son prix d'origine.

Pour ce nouveau deal associé au domaine des objets connectés, Amazon propose à ses membres de se procurer l'Apple Watch Series 7 en promotion.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, la montre connectée disponible dans sa version GPS et son modèle aluminium Minuit est vendue sur le site du géant de l'e-commerce au prix de 399 euros au lieu de 429 euros ; ce qui fait une remise immédiate et non négligeable de 30 euros de la part d'Amazon. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Présentée lors de la keynote Apple de la rentrée 2021, la Watch Series 7 d'Apple associée au bon plan Amazon (version 41 mm) dispose d'un écran Retina de 1,69 pouce avec une définition de 430 x 352 pixels, de la norme Wi‑Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, du Bluetooth 5.0, d'une capacité de 32 Go et d'une batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée permettant à l'objet connecté de fonctionner pendant une durée maximale de 18 heures. Côté fonctionnalités, on retrouve notamment le GPS, la boussole, l'altimètre toujours activé, la résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, le gyroscope amélioré ou encore le capteur de luminosité ambiante. Pour en savoir plus sur l'objet connecté, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de l'Apple Watch Series 7.