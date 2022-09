Idéale pour le stream, la webcam Logitech C920 HD Pro est à moins de 55 €

Une webcam dédiée au stream est à l'honneur chez deux revendeurs bien connus en France. La Logitech C920 HD Pro est en effet proposée à moins de 55 euros par Amazon et par l'enseigne Fnac.

Direction les sites e-commerce d'Amazon ou de la Fnac pour vous procurer une très bonne webcam de la marque Logitech en promotion.

Alors qu'on peut la trouver actuellement aux alentours des 70 euros, Amazon et l'enseigne Fnac se sont alignés pour vous permettre d'avoir la Logitech C920 HD Pro à exactement 54,99 euros. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile.

Utilisable sur PC de bureau, Mac, ordinateur portable, tablette et Chromebook, la webcam C920 de Logitech offre des vidéos Full HD remarquablement nettes et détaillées (1080p à 30 ips) avec un objectif en verre full HD, un champ de vision à 78 degrés et une correction automatique de l’éclairage HD, ainsi que deux micros pour un son stéréo clair. L'appareil s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage pour produire des images claires et nettes (même dans un environnement sombre).

Fonctionnant avec Skype, Zoom ou encore FaceTime, la Logitech C920 HD Pro est compatible avec Windows 7, Windows 8, Windows 10 (ou version ultérieure), macOS 10.6 (ou version ultérieure) et Chrome OS.