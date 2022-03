Bon plan VPN : un an d’abonnement offert chez SurfShark

SurfShark propose un bon plan intéressant à l'endroit de ses potentiels nouveaux abonnés. 12 mois d'abonnement leur sont offerts pour toute souscription à l'offre d'un an. Sachant que la formule est déjà proposée à moitié prix à la base.

SurfShark casse le prix de son offre VPN de 12 mois et vous offre 12 autres mois pour toute nouvelle souscription. Avec la promo en cours, vous pouvez donc profiter de 2 ans d'abonnement VPN au prix d'un an. Cette offre VPN ramène le tarif mensuel à 2,25 € au lieu de 11,69 €. Cela correspond à une réduction de 81%. Vous payez donc 53,95 € pour 2 ans, puis le même prix pour 1 an à la fin des 24 mois si vous souhaitez vous réabonner.

SurfShark propose 24 mois de VPN au prix de 12

À 2,25 € par mois, ce VPN est à un prix raisonnable pour profiter d'un service de qualité. SurfShark figure à juste titre dans notre guide des meilleurs VPN du marché. L'abonné bénéficie d'un solide chiffrement avec l'algorithme AES-256 via les protocoles OpenVPN ou IKEv2/IPsec. Sans oublier la garantie de la non-journalisation de vos activités en ligne.

SurfShark est en effet un VPN no log qui affirme ne par garder les traces de ce que vous faites en ligne. Il si vous craignez de potentielles fuites en cas de déconnexion accidentelle, cette solution propose aussi la fonctionnalité Kill Switch qui est indispensable comme critère pour tout VPN de confiance. Un autre atout de taille justifie le choix de ce VPN plutôt que d'autres puisque contrairement à la plupart des concurrents, il n'impose aucune limite quant au nombre d'appareils sur lesquels vous pouvez l'utiliser en simultanée.

Quant à la diversité des choix de serveurs, Surfshark en a plus de 3000 dans 65 pays différents. Enfin, l'application est compatible avec toutes les plateformes courantes. Vous pouvez donc naviguer en toute sécurité sur des ordinateurs Windows, Linux ou macOS, des smartphones et tablettes Android ou iOS, etc.