Crucial BX500 : le SSD interne de 2 To est à 149,99 € chez Amazon

Profitez de la veille des soldes d'été pour vous procurer un SSD interne en promotion ! Chez Amazon, le Crucial BX500 d'une capacité de 2 To passe sous les 150 euros, à plus précisément 149,99 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Si vous avez manqué le deal sur le Samsung 970 EVO Plus 2 To, voici une occasion de vous rattraper avec un autre SSD comprenant la même capacité de stockage.

Juste avant les soldes d'été 2022, le SSD interne Crucial BX500 de 2 To est vendu par Amazon France au prix de 149,99 euros au lieu de 200,39 euros ; soit une réduction de plus de 50 euros par rapport au tarif constaté sur le site du constructeur. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés par le site e-commerce dans le cas d'une livraison à domicile.

Idéal pour booster les performances globales d'un ordinateur, le Crucial BX500 (référence CT2000BX500SSD1) associé à l'offre promotionnelle d'Amazon est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces qui mesure 10.03 x 0.69 x 6.98 cm et qui affiche un poids léger de 55 grammes. Concernant ses performances, le SSD dispose de vitesses séquentielles de 540 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. Enfin, le BX500 de Crucial possède une garantie de 3 ans de la part du fabricant.