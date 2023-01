OPPO Reno 7 : le smartphone 4G devient abordable grâce à cette offre

Un smartphone de la marque OPPO est à l'honneur sur le site Cdiscount. En cette période hivernale, le Reno 7 du constructeur asiatique peut être obtenu à moins de 240 euros. Une belle affaire à saisir au plus vite et dans la limite des stocks disponibles !

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un bon smartphone 4G à un bon prix, alors l'offre Cdiscount qui va suivre va sûrement attirer leur attention ! Au cours d'une offre à durée indéterminée, l'OPPO Reno 7 proposé dans un coloris noir est vendu par le site e-commerce français au prix de 249 euros au lieu de 329,90 euros ; soit 80 euros moins cher par rapport au tarif constaté sur le site officiel de la marque OPPO.

De plus, le code BM10 (valable jusqu'à ce soir) qui doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande permet d'avoir une réduction de 10 euros. Grâce à cette remise, le smartphone est à 239 euros. Et pour information, le smartphone associé à l'offre Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Lancé en France en avril 2022, le Reno 7 d'OPPO est équipé d'un écran de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 680, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD non fournie), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation ColorOS 12.1 basé sur Android 12. Pour la photo, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP.