Galaxy S20 Ultra : profitez vite de ce bon plan sur le smartphone 5G de Samsung !

Le Galaxy S20 Ultra vous a récemment tapé dans l'oeil ? Grâce à ce bon plan Cdiscount, vous pouvez acquérir le smartphone 5G de Samsung sous les 700 euros. Une offre à saisir au plus vite en cette période de soldes d'été 2021.

Alors qu'il est encore possible de profiter d'une belle chute de prix sur les Samsung Galaxy Note 20 et 20 Ultra, le Galaxy S20 Ultra fait aussi l'objet d'une bonne affaire.

Actuellement, Cdiscount propose le smartphone 5G de la marque Samsung qui est disponible dans un coloris gris à exactement 699 euros. Le téléphone est vendu et expédié par le site e-commerce et dispose bien évidemment d'une garantie de deux ans. Et pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison standard à domicile ou en point relais.