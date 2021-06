Soldes été 2021 : belle chute de prix sur les Samsung Galaxy Note 20 et 20 Ultra

Les Galaxy Note 20 et 20 Ultra compatibles avec la 5G font l'objet d'une belle chute de prix sur les boutiques en ligne Orange et Sosh. Les smartphones de la marque Samsung sont respectivement vendus à moins de 580 euros et à moins de 700 euros à l'occasion des soldes d'été 2021.

Vous avez exactement jusqu'au mardi 27 juillet prochain inclus pour profiter d'une superbe réduction sur les Samsung Galaxy Note 20 et 20 Ultra dans le cadre des bons plans high-tech des soldes d'été 2021.

Au cours de ces soldes, le Galaxy Note 20 disponible dans un coloris gris et dans sa version 5G est à 579 euros au lieu de 749 euros sur les sites Orange et Sosh. Pour 120 euros plus cher, il y a le Galaxy Note 20 Ultra (coloris noir, modèle 5G) qui est au prix de 699 euros au lieu de 899 euros.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Note 20 est équipé d'un écran Infinity-O AMOLED de 6,7 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz), d'un processeur Exynos 990, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 4300 mAh. La partie photo se compose d'un capteur avant de 10 MP et d'un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP. Quant au Galaxy Note 20 Ultra de Samsung, il est doté d'un écran Infinity-O AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 3200 x 1444 pixels, d'un processeur Exynos 990, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 4500 mAh. L'APN du téléphone embarque un triple capteur principal de 108 MP + 12 MP + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Si vous voulez plus de renseignements sur les deux téléphones, vous pouvez toujours consulter nos articles associés au test du Samsung Galaxy Note 20 et au test du Samsung Galaxy Note 20 Ultra.