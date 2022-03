Bon plan PC portable gaming : le HP Victus 16″ avec une RTX 3060 est à 899 €

Voici une belle offre à saisir sur le site de l'enseigne Leclerc ! Au cours d'une durée limitée, le PC portable gaming HP Victus de 16 pouces avec une RTX 3060 fait l'objet d'une réduction de 100 euros afin de passer sous les 900 euros.

Leclerc, célèbre enseigne française de la grande distribution, vous donne rendez-vous sur son site en ligne pour bénéficier de 100 euros de remise immédiate sur un très bon PC portable gaming.

Jusqu'à ce dimanche 27 mars 2022, et dans la limite des stocks disponibles, le HP Victus 16-d0296nf est vendu au prix de 899 euros au lieu de 999 euros. Équipé d'un processeur Intel Core i5, le laptop est éligible à une ODR de 70 euros à condition d'acquérir un accessoire supplémentaire, comme une souris sans fil. Les conditions de l'offre de remboursement prenant fin le 4 avril prochain sont à consulter ici.

Disponible dans un coloris noir, le HP Victus est un PC portable équipé d'un écran de 16 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, du système d'exploitation Windows 10, d'une batterie lui permettant de fonctionner pendant une durée maximale de 5 heures, d'un processeur Intel Core i5-11400H et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Côté réseau, on retrouve la norme Wi-Fi 6, le Bluetooth 5, un port Ethernet Gigabit. Enfin, la partie connectique est composée de 3 ports USB 3.0, d'un port USB 3.2 Type-C (Gen1), d'un port HDMI 2.1 et d'un emplacement pour une carte SD.