La Xiaomi Pad 5 est de retour à un bon prix sur AliExpress (286 €)

Belle offre à saisir sur le site d'AliExpress à propos d'une tablette Xiaomi ! À l'occasion de son 12ème anniversaire, le site e-commerce propose la Xiaomi Pad 5 à moins de 290 euros grâce à un coupon de réduction.

Jusqu'au samedi 2 avril 2022 à 8h59, AliExpress effectue une pléiade d'offres promotionnelles sur de nombreux produits issus de l'univers du high-tech dans le cadre de son 12ème anniversaire. Parmi ces produits, on retrouve notamment la Xiaomi Pad 5.

Au cours de cette durée limitée, la tablette du constructeur chinois disponible dans sa version 128 Go est vendue au tarif de 286 euros au lieu de 331 euros. Pour obtenir le prix réduit, il suffit de saisir le coupon SDFRP001 durant l'étape du panier.

Présentée en même temps que les modèles Pro, la Xiaomi Pad 5 est une tablette qui embarque un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 600, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 8720 mAh compatible avec la charge rapide à 33 watts et le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI. Pour la partie photo/vidéo, une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 8 MP sont de la partie. Quant à la connectivité, on retrouve la norme Wi-Fi 5 (ac), le Bluetooth 5.0 et un port USB Type-C.