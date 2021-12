Près de 250 € de réduction sur ce pack Samsung Galaxy S21 + Galaxy Buds 2

Pour la dernière ligne droite des achats de Noël, Darty propose à ses clients de faire une économie de près de 250 euros sur l'achat d'un pack Samsung composé du smartphone Galaxy S21 et des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2. Focus sur ce nouveau bon plan !

Jusqu'à ce dimanche 19 décembre 2021 inclus, l'enseigne Darty permet à ses membres d'acquérir un pack promotionnel contenant deux produits high-tech de la marque Samsung.

Le pack en question qui comprend le smartphone Galaxy S21 et les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 est vendu à 639 euros au lieu de 878,99 euros ; ce qui fait une remise de près de 250 euros. Afin d'obtenir le tarif réduit, il suffit d'ajouter le téléphone (voir lien ci-dessus) et les écouteurs (cliquez ici) dans le panier et la réduction est effectuée automatiquement. Et pour information, la paire d'écouteurs Galaxy Buds 2 est disponible en trois coloris au choix.

Dévoilé en même temps que le S21+ et le S21 Ultra, le Samsung Galaxy S21 est un smartphone doté d'un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Exynos 2100, d'une batterie de 4 000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android. Côté APN, on retrouve un triple capteur principal de 64 MP + 12 MP + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S21.