Bon plan : l’iPhone 14 est actuellement en promo chez Amazon

Alors que le Black Friday vient juste de se terminer, Amazon affiche de nouvelles promotions sur l’iPhone 14. Le site de e-commerce propose ainsi le smartphone à partir de 974 € seulement au lieu de 1 019,00€ pour sa version 128 Go.

L’iPhone 14 a rejoint la grande famille des smartphones Apple cet automne 2022. Quelques semaines seulement après sa sortie, le nouvel arrivant est déjà à prix réduit chez Amazon. Habituellement affiché à 1 019,00€, le site de e-commerce propose actuellement le smartphone à partir de 974 € pour sa version RED de 128 Go, 979 € pour sa version MAUVE et 980 € pour sa version BLEU de 128 Go.

Le nouveau smartphone d'Apple est doté d'un écran OLED LTPS de 6,1 pouces d'un taux de rafraichissement de 60 Hz. Avec une luminosité maximale de 1200 nits, l'iPhone 14 s'utilise très bien en intérieur comme à l'extérieur en plein soleil. Équipé d'un processeur Apple A15 Bionic avec GPU 5 cœurs et d'une mémoire vive de 6 Go, c’est un smartphone fluide, rapide et puissant.

L'iPhone 14 dispose de 2 caméras à l'arrière et d'une caméra selfie. Le bloc photo arrière est composé d'un capteur grand angle de 12 Mpx et d'un ultra grand angle 12 Mpx. La caméra caméra frontale TrueDepth de 12 Mpx a est dotée de l'autofocus. Le mode Cinématique vous permet d'enregistrer des vidéos en 4K Dolby Vision jusqu’à 30 i/s.

Sa batterie de 3279 mAh vous offre une autonomie qui peut atteindre les 20 heures en lecture vidéo. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 14.

