Bon plan : l’iPhone 12 Mini dès 639 € durant le Black Friday chez Amazon

Amazon affiche d’ores et déjà de belles promotions à l’approche du Black Friday. Le site de e-commerce propose ainsi l’iPhone 12 Mini dès 639 € pour sa version de 128 Go alors qu’il était vendu à 859 euros à sa sortie.

Disponible dans différents coloris, l’iPhone 12 mini est actuellement en promotion à seulement 639 € en 128 Go ou 719 € en 256 Go. L’iPhone 12 Mini a beau être le plus petit de sa génération, il n’a rien à envier aux autres. Sorti en automne 2020, sa fiche technique est aujourd’hui encore d’actualité. Avec ses dimensions compactes, le smartphone d’Apple est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces d’une définition de 2340 x 1080 pixels.

Mini d’une puce A14 Bionic, l'iPhone 12 dispose d'une mémoire vive de 4 Go et d'une batterie de 2 227 mAh qui offre une autonomie pouvant atteindre les 15h en lecture de vidéo. Compatible avec la recharge rapide, ce smartphone 5G est doté de deux capteurs photo/vidéo à l’arrière : un Ultra grand angle et un grand angle de 12 Mp chacun.

L'iPhone 12 Mini est actuellement en vente à prix réduit sur Amazon. Les stocks partent vite. Si vous souhaitez acquérir un téléphone de bonne facture sans vous ruiner, ce bon plan est fait pour vous.

