Bon plan : le pack de prises connectées Tapo P100 est à moitié prix pour les Ventes flash Amazon

Chaque année, Amazon brade le prix de nombreux produits high-tech durant ses Ventes flash du printemps. C’est donc le bon moment pour vous essayer à la domotique en vous équipant d’appareils connectés. Le pack de 2 prises connectées Tapo P100 est affiché à moitié prix, soit 14,96 € au lieu de 27,90 €. Une belle offre à saisir sans tarder.

La maison n’échappe pas aux promotion des Ventes Flash de Printemps organisées par Amazon. En effet, du 20 au 25 mars inclus, le géant du e-commerce brade le prix de nombreux produits pour vous équiper à moindre coût. C’est le cas des prises connectées de TP-Link. Le pack de 2 prises connectées Tapo P100 passe ainsi à 14,96 € au lieu de 27,90 €.

La Tapo P100 est une prise intelligente très simple d’utilisation. En effet, il vous suffit de la brancher à une prise secteur normale. Grâce à la connexion WiFi, vous avez la possibilité de contrôler votre prise à distance. Vous pouvez ainsi l’allumer et l’éteindre directement depuis votre smartphone depuis l'application Tapo. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place une minuterie et des automatismes en fonction des jours, du lever et du coucher du soleil. C’est donc pratique pour gérer la mise en marche de vos appareils branchés, comme un chauffage mobile, une lampe, un ventilateur, une cafetière…

Enfin, les prises Tapo sont compatibles avec Amazon Alexa, Google Home, Siri et KASA. Ainsi, si vous possédez une enceinte connectée, vous pourrez demander à votre assistante vocal de contrôler vos prises.

N’attendez pas la fin des Ventes flash pour en profiter, à seulement 14,96 €, ce pack de 2 ampoules connectées risque d’être rapidement en rupture de stock.

