Kindle Amazon : la fameuse liseuse est à un prix digne du Black Friday

Il est peut-être conseillé de ne pas attendre le prochain Black Friday pour acquérir la Kindle ! Actuellement, Amazon et Boulanger se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs de se procurer la célèbre liseuse numérique à moins de 50 euros.

Le Black Friday 2021 débarque dans un mois et le Kindle Amazon est déjà affiché à un prix digne de l'événement qui aura lieu le vendredi 26 novembre prochain.

À l'occasion d'une offre à durée limitée, la liseuse numérique disponible dans un coloris blanc ou noir est vendue par Amazon et Boulanger à exactement 49,99 euros au lieu de 79,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 30 euros de la part des deux sites marchands.

À propos de ses principales caractéristiques, le Kindle embarque un écran sans reflets de 6 pouces avec une résolution de 167 ppp et un éclairage frontal composé de 4 LED. Du côté de l'autonomie, l'appareil peut être utilisé jusqu'à 4 semaines avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13, et se charge complètement en 4 heures environ depuis un ordinateur par l'intermédiaire d'un adaptateur secteur USB de 5 W ou depuis un ordinateur via le câble USB fourni.