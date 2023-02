iPhone 13 : super prix sur les versions mini et classique pour les clients Orange/Sosh

En tant que client Orange ou Sosh, si vous avez l'intention de vous procurer l'iPhone 13, sachez que les versions mini et classique bénéficient d'une réduction totale de 150 euros au cours d'une vente privée à durée limitée.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE IPHONE 13 MINI (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE IPHONE 13 MINI (SOSH)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE IPHONE 13 (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE IPHONE 13 (SOSH)

De même que le Google Pixel 7 Pro, l'Apple iPhone 13 fait l'objet d'une vente privée intéressante pour les clients titulaires d'un forfait mobile Orange ou Sosh.

En effet, jusqu'à ce mercredi 1er mars 2023, les versions mini et classique du téléphone de la marque à la pomme sont respectivement vendus au prix de 619 euros (au lieu de 769 euros) et au tarif de 719 euros (au lieu de 869 euros). La réduction de 150 euros se fait de cette façon : une remise immédiate de 50 euros de la part des deux opérateurs et un bonus de reprise de 100 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange.

Pour rappel, l'iPhone 13 mini est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2438 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 Bionic et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo est composée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP.

De son côté, l'iPhone 13 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo est la même que celle de l'iPhone 13 mini.