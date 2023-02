Pixel 7 Pro : l’excellent smartphone Google est à prix canon pour les clients Orange/Sosh

Les clients Orange et Sosh ont l'occasion de se procurer l'excellent Pixel 7 Pro à prix canon ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, le smartphone Google peut être obtenu sous la barre des 630 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 7 PRO (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 7 PRO (SOSH)

Jusqu'au mercredi 1er mars 2023 inclus, à l'occasion d'une vente privée le smartphone Google Pixel 7 Pro est vendu par Orange et Sosh au prix de 729 euros au lieu de 899 euros ; soit une remise immédiate de 170 euros de la part des deux opérateurs.

De plus, le coloris noir du Pixel 7 Pro est éligible à un bonus de reprise de 100 euros, à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange grâce au mode Click & Collect. Avec la remise immédiate et le bonus, le téléphone revient alors à 629 euros. Pour information, cette offre promotionnelle est réservée aux clients titulaires d'une offre mobile.

Sorti durant l'automne 2022, le Pixel 7 Pro associé au bon plan Orange/Sosh est équipé d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, du processeur Google Tensor G2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur