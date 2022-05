Bose QC45 : le très bon casque sans fil à réduction de bruit est à son meilleur prix

Envie de casser votre tirelire pour vous procurer un très bon casque sans fil à réduction de bruit de la marque Bose ? Au cours d'une offre à durée limitée, le Bose QC45 passe sous la barre des 260 euros grâce à une réduction totale de 90 euros chez Amazon.

Si vous avez manqué le précédent deal sur le Sony WH-1000XM4 chez Amazon, voici une belle occasion de vous rattraper en profitant de ce nouveau bon plan sur le concurrent direct du casque nippon.

Jusqu'au lundi 31 mai 2022, le casque QuietComfort 45 de Bose, plus connu sous le nom de “QC45”, est vendu dans un coloris blanc au prix de 259 euros au lieu de 349,95 euros sur la plateforme Amazon. Pour bénéficier de la remise de 90 euros, il faut essentiellement cocher un coupon de réduction qui est visible sur la fiche produit. À titre d'information, la livraison du casque est gratuite à domicile et il est possible d'effectuer une paiement en plusieurs fois sans frais.

Sorti en septembre 2021, le Bose QC45 est un casque qui dispose de microphones miniatures pour mesurer, comparer et traiter le bruit ambiant pour l’annuler en émettant un signal opposé. Il offre une autonomie supérieure à celle de son prédécesseur, le QuietComfort 35 II avec 24 heures par cycle de charge au maximum. Compatible avec la charge rapide, le casque permet d'être rechargé en 15 minutes pour obtenir jusqu’à 3 heures d’écoute. Vous pouvez également utiliser le câble audio inclus pour profiter d’un temps d’écoute plus long en mode filaire. Enfin, le casque est livré avec un étui de transport, un câble de recharge USB-C de 30 cm et un câble audio de 3,5 mm à 2,5 mm.