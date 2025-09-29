Promo choc : une serrure connectée avec empreinte digitale et Alexa intégrée tombe à 126€ seulement !

Oubliez les clés et passez à l’ère du digital : la serrure connectée WELOCK Touch41 s’ouvre avec votre doigt, une carte RFID ou votre smartphone. Fiable, rapide et facile à installer, elle s’impose comme une vraie révolution.

Profiter de l’offre dès maintenant

L’offre est tout simplement immanquable : avec le code VD63, la serrure connectée WELOCK Touch41 perd 63€ d’un coup et passe de 189€ à seulement 126€. Difficile de résister à une promo pareille : transformer votre porte classique en porte connectée dernier cri pour un peu plus de 120€, c’est tout simplement imbattable.

La WELOCK Touch41 se présente comme une alternative moderne et pratique aux serrures traditionnelles. Plus besoin de trousseau de clés qui pèse dans la poche, tout se joue désormais avec votre doigt, une carte RFID ou votre smartphone. Cette offre limitée ouvre clairement la porte à la maison intelligente pour tous les budgets.

Une serrure connectée qui change la vie

Le premier atout de la WELOCK Touch41, c’est sa polyvalence. Elle propose pas moins de 3 méthodes de déverrouillage :

Par empreinte digitale

Avec une carte RFID

Via l’application WELOCK compatible iOS et Android

La mémoire intégrée permet d’enregistrer jusqu’à 100 empreintes digitales et 20 cartes, de quoi satisfaire toute la famille et même vos proches de passage. Et pour encore plus de confort, il est possible d’ajouter la WIFIBOX3 afin de piloter la serrure à distance.

Autre avantage, la sécurité. Avec un indice d’étanchéité IP65 et une protection électrostatique jusqu’à 30 000 volts, la WELOCK Touch41 est conçue pour durer et résister aux conditions du quotidien. En cas de batterie faible, pas de panique : l’écran OLED vous informe de l’état de charge et une simple batterie externe USB suffit pour réactiver la serrure en quelques secondes. Même dans des conditions extrêmes, de -30 °C à 60 °C, elle continue de fonctionner.

Enfin, la simplicité d’installation fait toute la différence. Pas besoin d’appeler un serrurier : il suffit de remplacer le cylindre existant, sans perçage, en une dizaine de minutes. La serrure est compatible avec la plupart des portes à profil européen (épaisseur entre 50 et 100 mm). Le kit inclut tout le nécessaire : cartes RFID, clé Allen spéciale et manuel détaillé. Ajoutez à cela une garantie de 2 ans, une assistance 24/7 et une expédition rapide depuis l’UE, et vous obtenez une solution clé en main, sans stress.

La cerise sur le gâteau ? La compatibilité avec Alexa (requiert une connexion à une WIFIBOX3 vendue séparément). Vous pouvez demander à votre assistant vocal d’ouvrir la porte, sans toucher à rien. Une fonctionnalité qui fait toute la différence quand on rentre les bras chargés de courses ou qu’on veut simplement épater ses invités.

Tout savoir sur la WELOCK Touch41 à prix réduit

En résumé, cette promotion tombe à pic : la serrure connectée WELOCK Touch41 combine sécurité, confort et modernité, tout en restant à un prix plus qu’abordable grâce aux 63€ de remise avec le code VD63. Un petit pas pour votre porte, mais un grand pas vers la maison connectée.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par WELOCK.