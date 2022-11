Le MacBook Air d’Apple avec M1 est à 999 € avant le Black Friday

À l'approche du Black Friday 2022, le modèle 2020 du MacBook Air d'Apple avec sa puce M1 bénéficie d'une baisse de prix non négligeable sur différents sites e-commerce. Tous les détails de ce bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE MACBOOK AIR AVEC M1 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE MACBOOK AIR AVEC M1 (BOULANGER)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE MACBOOK AIR AVEC M1 (CDISCOUNT)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE MACBOOK AIR AVEC M1 (DARTY)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE MACBOOK AIR AVEC M1 (FNAC)

Alors que l'édition 2022 du Black Friday aura lieu dans quelques jours, certains sites e-commerce n'ont pas attendu l'événement commercial pour proposer un MacBook d'Apple en promotion.

En effet, Amazon, Boulanger, Cdiscount et le groupe Fnac/Darty se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs de se procurer l'Apple MacBook Air 2020 avec sa puce M1 au prix de 999 euros au lieu de 1149 euros ; soit 150 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 256 Go du laptop d'Apple.

Pour rappel, le MacBook Air d'Apple 2020 est un ordinateur portable équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il dispose aussi de la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une autonomie longue durée pouvant atteindre 18 heures en fonction de l’utilisation et du système MacOS 10.14 Mojave. Côté connectivité, deux ports Thunderbolt/USB 4, la norme Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont notamment de la partie.